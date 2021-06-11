Павелко розповів про підсумки переговорів з УЄФА

Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ЩЕ ОДНИМ написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі", - зазначив Павелко.