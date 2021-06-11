Франція має 20% шансу на перемогу на Євро-2020, Україна - 0,8%

Найменше аналітики вірять у Північну Македонію

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції є головним претендентом на перемогу на чемпіонат Європи-2020.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

Аналітики вважають, що французи мають 20,5% шансу на виграш трофею.

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Другими ідуть бельгійці з 15,7%. Трійку замикають іспанці у них шанс на перемогу - 11,3%.

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Збірна України знаходиться на 15-у місці з шансом 0,8%.