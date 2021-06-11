Український Гріліш: Шапаренко увійшов до ТОП-10 молодих талантів на Євро-2020

Також до списку увійшли Адам Гложек, Педрі, Беллінгем та інші

Джерело - Marca.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко увійшов до десятки талановитих гравців, за якими варто уважно стежити на Євро-2020.

"Український Гріліш" забив чотири голи, а також зробив чотири асисти, які допомогли Динамо здобути золотий дубль.

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Стиль Шапаренка відрізняється від типового українського. Про це розповів директор академії Динамо Рамон Катала: "Він не типовий український гравець. Він більше латиноамериканець. У нього є хороша уява, і він добре взаємодіє з товаришами по команді. Також Микола багато працює".

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Також до списку увійшли Адам Гложек, Педрі, Джуд Беллінгем, Джакомо Распадорі, Раян Гравенберх, Саша Калайджич, Жеремі Доку, Нуну Мендеш та Джамал Мусіала.