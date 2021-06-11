Безус назвав план збірної України на матч з Нідерландами

Півзахисник збірної України Роман Безус оцінив старт національної команди на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене було багато різних моментів у сезоні, які довелося подолати. Був важкий період десь у січні, я міг змінити команду, але залишився. Працював більше для себе, хоча не потрапляв до складу.

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Потім тренер повірив у мене, а коли з’явилася довіра, я почав більше грати й отримав виклик до збірної. Я опинився тут з відчуттям гордості та надії, що зможу допомогти команді.

Наш перший суперник на Євро-2020 – Нідерланди. Це велика команда. Ми посилено готуємося до зустрічі з нею та сподіваємося перемогти. Чого можна очікувати від української збірної в неділю? Насамперед ми будемо намагатися грати у свою гру, незалежно від того, який стиль буде сповідувати збірна Нідерландів", – розповів Безус.