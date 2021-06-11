Визначились арбітри матчу Нідерланди — Україна

На поєдинку Євро-2020 у групі С Нідерланди — Україна працюватиме інтернаціональна суддівська бригада.

Про це повідомляє УАФ.

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Головним арбітром виступить 45-річний німецький юрист із Мюнхена Фелікс Брих. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Марк Борщ та Штефан Лупп.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме поляк Бартош Франковський. Арбітр системи VAR — Марко Фрітц (Німеччина). Перші асистенти арбітра VAR — Крістіан Дінгерт (Німеччина) та Лі Беттс (Англія). Третій асистент арбітра VAR — Стюарт Аттуелл (Англія).