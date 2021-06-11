Гравці збірної Іспанії вакцинувалися від COVID-19

Перед стартом Євро в команді трапилася локальний спалах вірусу

Футболісти національної збірної Іспанії пройшли вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє офіційний сайт збірної Іспанії.

Гравців провакцинували після того, як в розташуванні збірної коронавірусом заразилися два футболісти - Серхіо Бускетс і Дієго Льоренте.

Через локальний спалах інфекції в контрольному матчі з Литвою (4:0) іспанці відіграли молодіжним складом.

У понеділок, 14 червня, команда Луїса Енріке зіграє зі Швецією у своєму першому матчі на Євро-2020. Початок - о 22:00 за київським часом.

У груповому раунді Іспанія також зіграє проти Польщі та Словаччини. Матчі відбудуться 19-го і 23 червня відповідно.