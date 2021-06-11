Кочергін зацікавив італійський клуб

Джерело - isport.ua.
Півзахисник Зорі Владислав Кочергін може покинути луганський клуб в міжсезоння.
Про це повідомляє Tuttob.
25-річний гравець зацікавив Венецію. Італійський клуб хотів би бачити українця в своєму складі на наступний сезон.
Венеція має намір заповнити всі три слоти для футболістів, які не потрапляють в зону ЄС.
Варто відзначити, що Венеція за підсумками минулого сезону вийшла в Серію А.
Чинний контракт Кочергіна з клубом розрахований до літа наступного року.
У минулому сезоні Владислав провів 33 гри за Зорю у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів і виконав три гольові передачі.
Нагадаємо, Абу-Ханна покинув Зорю.