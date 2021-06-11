Кочергін зацікавив італійський клуб

Українець може продовжити кар'єру у Венеції

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін може покинути луганський клуб в міжсезоння.

Про це повідомляє Tuttob.

25-річний гравець зацікавив Венецію. Італійський клуб хотів би бачити українця в своєму складі на наступний сезон.

Венеція має намір заповнити всі три слоти для футболістів, які не потрапляють в зону ЄС.

Варто відзначити, що Венеція за підсумками минулого сезону вийшла в Серію А.

Чинний контракт Кочергіна з клубом розрахований до літа наступного року.

У минулому сезоні Владислав провів 33 гри за Зорю у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів і виконав три гольові передачі.

Нагадаємо, Абу-Ханна покинув Зорю.