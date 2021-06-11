Чого очікувати на Євро від збірної України та хто фаворит: думка спортивних журналістів

Джерело - Чемпіон.

Напередодні ми опублікували першу частину матеріалу, в якому відомі українські спортивні журналісти поділилися своїми очкуваннями від Євро-2020. До вашої уваги друга частина.

1. Збірна України - очікування, ключові моменти, гравці (на Вашу думку), прогноз на виступ у групі та загалом.

Іван Вербицький (спортивний оглядач):

Українська збірна володіє всіма необхідними складовими, щоб стати на цьому Євро таким відкриттям, яким п’ять років тому у Франції стала команда Ісландії. Вельми кваліфікований, з сучасними поглядами на футбол тренерський штаб, гарний підбір виконавців, частина з яких перебувають на доброму рахунку в сильних європейських клубах, повна відсутність у всіх без винятку футболістів совкових меншовартісних комплексів, якісна підготовка зі спарингами, в кожному з яких було помітно, наскільки команда додає в фізичному й ігровому аспектах – усе це ті компоненти, які дозволяють дивитися на українські перспективи Євро-2020 з надією. Звісно, на руку команді має зіграти й відверто вдалий жереб. Група С – найслабша на турнірі. Збірна Нідерландів – фаворит квартету, але далеко не бездоганна, з безліччю проблем в обороні команда. Певен, голландці в стартовому матчі заб’ють самі, але дадуть шанси забити українцям. І ось тут ключову роль зіграє реалізація, яка останнім часом не вражала. Хочеться вірити, що антирекорд фінальних частин Євро – п’ять поспіль сухих поразок – українці перервуть уже в першому поєдинку. Принаймні, Шевченко, на відміну від попередника, контролює ситуацію сам. Йому в штаб ніхто людини, котра була б тіньовим наставником, не вводить. Зрештою, навіть поступившись представникам Країни тюльпанів, команда Шевченка має брати своє в зустрічах з двома наступними суперниками. Перше в українській історії плей-оф Євро виглядає тим мінімумом, який команда виконувати зобов’язана. Далі буде видно, хоча далі чвертьфіналу Україна застрибнути, гадаю, не зможе. 26 обраних Шевченком футболістів демонструють обраний Шевченком у цьому аспекті шлях найменшого опору. Тренер зробив акцент виключно на представників "Динамо" і "Шахтаря" чи футболістів, які знаходилися в структурах цих клубів тривалий час, а умовними Кулачем, Тотовицьким чи Юрченком знехтував, не включивши навіть у попередній список кандидатів. Для мене такий крок з боку Шевченка виглядає як певна зневага до фахівців, які працюють в Україні, не маючи тих ресурсів, які є в "Динамо" чи "Шахтарі". Це трохи негарно. Такі постаті як Макаренко, Бесєдін, Тимчик, з моєї точки зору, не заслужили місця у заявці.

Олексій Павлюченко (Sky Sports):

Напередодні топ-турнірів Валерій Лобановський формулював завдання-мінімум і завдання-максимум. Якщо піти по шляху метра, то, на мій погляд, мінімум - це впевнений вихід з групи, максимум - прохід одного раунду плей-офф. Вважаю, що для збірної Шевченко ключовий стане друга гра з Австрією. Хоча і з Нідерландами в їх нинішньому стані можна мінімум не програти. У будь-який самий-самий вирахуваний до міліметра прогноз можуть втручатися обставини. У той же час восьминіг Пауль, вічна йому пам'ять, потрапляв в "десятку". Перед ним ставили дві тарілочки з їжею і прикріпленими до них прапорами збірних. Пауль обирав переможця…

Сергій Пейчев (Спортарена):

Оцінити рівень збірної України на основі товариських матчів неможливо, адже рівень опозиції був надто скромний. Не буду оригінальним, якщо скажу, що Нідерланди – це фаворит нашої групи. Вони грають не так яскраво, як при Кумані, але підбір футболістів дуже солідний. По гравцям збірна Австрії не поступається українцям, більша половина збірної – представники німецької Бундесліги. Думаю, це наш прямий конкурент у боротьбі за другу позицію, але все ж таки думаю, що Україна посяде 3 місце в групі і вийде у плей-оф. Це наше завдання – мінімум. Сумніваюся, що ми пройдемо далі по турніру, тому мій прогноз – вихід з групи з 3 місця. Андрій Столярчук (телеканал Футбол 1/2): Загалом з великим оптимізмом чекаю на виступ збірної України на Євро-2020. За останні роки команда Шевченка продемонструвала, що вміє грати в красивий футбол і при цьому досягати високого результату. До того ж, Нідерланди останнім часом не виглядають непереможною командою, тому навіть з ними реально боротися за очки. Не кажучи вже про Австрію та Північну Македонію. Хоча це хороші, серйозні колективи, до яких треба поставитися з максимальною повагою. Але головне зіграти у свою силу і показати те, на що Україна спроможна і демонструвала це вже у матчах з топ-збірними. Тому вірю, що нашим хлопцям вдасться виконати завдання-мінімум - вийти з групи. А далі багато що вже буде залежати від турнірної сітки.

Андрій Сеньків (ТаТоТаке):

У мене дуже стримані сподівання перед матчами України на Євро. Цілком очевидно, що це зовсім не та команда, яка здобувала путівку на форум. І виступи у 2021-му це підтверджують. Найбільша кадрова проблема команди - фланги півзахисту, де не в оптимальній формі Ярмоленко та Марлос, недосвідчений та прямолінійний Зубков. Тут вся надія на кришталевого Циганкова. Лідери цієї команди очевидні - ті, що грають у центрі поля (Маліновський, Зінченко). Інша проблема - чисто ігрова. Навіть проти базово слабших команд ми не можемо видавати довгі домінантні відрізки, а коли й видаємо - не реалізовуємо купу моментів. Зрозуміло, що у Нідерландів, Австрії та Північної Македонії - теж купа проблем. У першому випадку - нетоповий тренер і кадрові проблеми, у другому - також про тренера мова (Фода з хорошим підбором виконавців ставить аж надто простий і прогнозований футбол), у третьому - сам вихід на Євро є святом. Але певен, що в кожному з трьох матчів нам слід чекати проблем. Нідерланди - просто кадрово якісна команда, Австрія - теж, Македонія - дуже організована команда в перехідних фазах з оборони в атаку. Є купа факторів, які змушують, як боятися, так і не боятися кожного з суперників. Був би обережним і прогнозував би нашій команді вихід у плей-офф з третього місця і виліт у першому ж раунді. Але патріотизм бере гору - тому скажу про вихід в 1/8 фіналу з другого місця. І теж виліт там (у такому випадку нашим суперником, швидше за все, буде Італія). Вихід у чвертьфінал для України - це космос.

Олександр Сажко (Трибуна):

Головне очікування - на збірну України чекає дуже складний турнір. На жаль, ту форму і склад, які розривали в 2019-му, зберегти не вдалось. Це не провина тренерів. І зараз треба розпочинати все практично заново. Чекаю, що, можливо, нашим хлопцям буде навіть важче з Австрією, ніж з Нідерландами. Бо австрійці більш агресивна команда. Мій прогноз - це максимум боротьба за 2-3 місце, яка скоріше за все закінчиться третьою сходинкою. Вдалим результатом в групі буду вважати 4 очки. Іх повинно вистачити, що пройти в плей-оф.

2. Хто фаворит чемпіонату (може спрогнозуєте чемпіона) та чому? Хто з грандів може провалитися (причини)?

Іван Вербицький:

Чемпіонкою стане одна з чотирьох збірних – Франції, Бельгії, Англії чи Португалії. Їх шанси розцінюю саме в такому порядку. В цих командах найгармонійніше поєднані тренерська думка і якість її реалізації на полі. Чинні чемпіони світу мають передстартову перевагу, оскільки Дідьє Дешам володіє унікальною обоймою з 26-ти абсолютно рівноцінних гравців. Склад французький тренер може змінювати бодай що матчу. Як показав португальський приклад зразка 2016 року, коли Фернанду Сантуш провадив ротацію поміж тренерів усіх збірних найактивніше, глибина складу на такому турнірі після клубних сезонів може мати ледь не визначальне значення. У бельгійців, англійців і португальців з глибиною складу теж усе гаразд. Інша річ, що ключові футболісти збірної Португалії вже не надто молоді. Зрештою, в фіналі попереднього Євро Сантуш показав, що цілком може перемагати навіть без Кріштіану Роналду. Думаю, нічого не покажуть з огляду на міжчасся у власній історії німці. Сильно здивуюся, якщо вони вийдуть з групи з Францією і Португалією. Й без того недосконалу Іспанію ще більше підкосив коронавірус. Не буде дивиною, якщо з групи, де суперниками є Швеція, Польща і Словаччина, команда Луїса Енріке не вийде. Також не очікую чогось надзвичайного від віце-чемпіонів світу хорватів. Добра частина підлопічних Златко Даліча, здаються, ще досі не отямилася від ейфорії після виходу у фінал мундіалю-2018.

Олексій Павлюченко:

Думаю, головний фаворит - Франція. Ця збірна найбільш збалансована і має фантастичний підбор виконавців, де кожен без проблем може підпорядкувати власне "Я" інтересам команди. Дідьє Дешам вигравав чемпіонат світу і Європи, тепер має всі змогу зробити дубль, як тренер. Багато хто ставить на Бельгію? Я не дуже вірю в "червоних дияволів". На мій погляд, при божевільному потенціалі у цій збірній відсутній менталітет переможця. Німеччина, Іспанія, Португалія - ​​фаворити, скоріше, за звичкою, на чемпіонів вони, як мені здається, не тягнуть. А ось повторення фіналу Євро-2000 Франція - Італія цілком допускаю.

Сергій Пейчев:

Для мене найбільш збалансована збірна – Франція. Вони і без того були одними з фаворитів Євро, а тут ще повернувся Карім Бензема, який тягнув безнадійний Реал у цьому сезоні. Думаю, позитивно може здивувати збірна Бельгії. У них не дуже складна група, яку бельгійці повинні вигравати. За такого розкладу вони у плей-оф можуть отримати не найскладнішого суперника. Хто з топів може провалитися сказати важко, а от хто ще може здивувати позитивно – так це збірна Данії. Команда, яка не так давно знищила Австрію, грали в нічию з Німеччиною, обігрували Англію. За результатами – це та команда, яку не варто недооцінювати.

Андрій Столярчук:

Серед фаворитів назвав би Італію, Францію, Бельгію, Португалію, Англію. Серед тих грандів, хто може провалитися, відзначу згадані вже мною Нідерланди та Німеччину. Дуже нестабільно виступають ці команди останнім часом і не здивуюся, якщо вони не дістануться до вирішальних поєдинків турніру.

Андрій Сеньків:

Вірю в Італію та Англію. В обох цих командах прямо зараз зібралася ціла група футболістів у шикарній формі на топовому рівні. Якшо аналізувати інших грандів, то хіба Франція виглядає такою ж безпроблемною. Але тут вже зіграє тренерський фактор. Вірю в Манчіні, і ставлю на перемогу Італії на турнірі.

Олександр Сажко:

Фаворит для мене один - це Франція. Інші явно позаду. Але це швидкий турнір і в межах одного матчу може трапитись все, що завгодно. Найбільші шанси провалитись у Германії - там скажена група, команда не в найкращій формі, Льов трохи загубився останнім часом. Точно не допомагає те, що всі знають, що Льов піде зі збірної після Євро незалежно від результату. Ще, здається, будут проблеми у Іспанії, там досить слабке покоління. Але їм пощастило із жеребом - буде час увійти в турнир спокійно і знайти свою гру.

3. Чого очікуєте від чемпіонату Європи (несподівані тренерсьекі рішення, нових зірок, сенсаційного переможця тощо...)?

Іван Вербицький:

Далі чвертьфіналу з команд другої хвилі здатні зайти три збірних – Швейцарії, Польщі і Данії. Обидві володіють достатніми кадровим потенціалом, досвідом і мають свій чітко поставлений ігровий почерк. Стосовно персоналій, то в сучасному світі, коли в режимі реального часу можна побачити будь-який матч, важко розраховувати на відкриття нових імен. Всі імена відомі. Питання лишень у тому, хто в якій формі підійде до турніру, наскільки зможе впоратися з притаманним для таких форумів психологічним тиском, чи зможе знайти себе в тренерських концепціях фахівця, з яким працює ситуативно. Можу виділити молодих гравців, які мають потенціал, щоб зіграти дуже яскраво. То – англієць Філ Фоден, португалець Жоау Фелікс, голландець Раян Ґравенберх, іспанець Дані Ольмо. Також цілком здатний змусити говорити про себе в контексті яскравих дій на Євро фінський дует Пог’янпало – Пуккі.

Олексій Павлюченко:

За великим рахунком, нічого особливого не чекаю. Феєрії Кріштану Роналду і інших "одинаків", мені здається, не буде. Можу припустити, що досягати успіху будуть ті збірні, хто зуміє організувати гру в обороні, і менше допустить помилок. Вважаю, що 24 збірні у фінальній частині Євро - перебір. Крім того, мені спочатку не подобався багатоликий формат "імені Платіні". Топ-турніри повинні проходити за класичною схемою - в одній, максимум - двох країнах. Ну і головне - пандемія внесла і продовжить, на жаль, вносити свої корективи. Які? Зараз це передбачити неможливо.

Сергій Пейчев:

Це точно буде не типове Євро, через ковід, перенесення дат, різні міста. Якщо говорити у контексті нашої групи, то цікаво, як себе покаже Мемфіс Депай. 7 м’ячів в останніх 7 матчах за збірну, це ключова фігура у Ліоні та національній збірній. Якщо Нідерланди зайдуть далеко, то Мемфіс може бути в переліку кращих бомбардирів турніру.

Андрій Столярчук:

Від Євро очікую, як і завжди, чудових емоцій і красивої гри. До того ж, у сучасних пандемічних умовах дуже приємним стане повернення вболівальників на стадіони, що надасть довершеності та цілісності сприйняття цього футбольного видовища. Щодо теорії гри, то навряд чи варто чекати якогось небаченого донині тактичного ноу-хау. Концепції гри будуть і надалі розвиватися, але це далеко не швидкоплинне і одномоментне явище. У нашому глобалізованому світі важко очікувати запалення якихось нових зірок. Тому що сучасний футбол максимально покритий інформаційною павутиною. Через це для фахівців відкриття нових зірок не буде, бо вони чудово знають рівень і потенціал гравців, що виступатимуть на Євро. Але для широкого загалу, наприклад, якщо хтось не знає, хто такий македонець Еліф Ельмас, австрієць Саша Калайджич чи валієць Неко Вільямс, то, можливо, хтось і стане відкриттям. Сенсаційного переможця завжди важко передбачити перед початком будь-якого турніру. Завжди ставка робиться на фаворитів. Але я особисто люблю несподіванки, тому буду абсолютно не проти цього. Особливо, якщо ці приємні сюрпризи матимуть українське походження...

Андрій Сеньків:

Зловив себе на думці, що перестаю любити Євро, коли на турнірі збільшили кількість учасників до 24. Багато прохідних матчів, збільшилася кількість низькоякісних команд. Все цікаве стартує з плей-офф. Дуже сподіваюся, що це враження буде спростовано. Щодо сенсацій, то вірю в успіх Данії. Дуже збалансована команда. Саме вони мають всі шанси на те, щоб вистрілити на цьому турнірі. Не здивуюся, якщо вони проб’ються навіть до півфіналу.

Олександр Сажко: