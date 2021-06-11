Суркіс допомагає Путіну прибрати гасло Героям Слава з форми збірної України

Експрезидент федерації футболу України Григорій Суркіс відстоює інтереси Росії у скандалі щодо форми збірної України.

Про це повідомляє Telegram-канал Через плечо.

"Питання форми збірної України з футболу є принциповим для Путіна. Він особисто тримає його на контролі.

Попри те, що поки остаточне рішення УЄФА по гаслу "Героям слава" на внутрішній стороні футболки нашої збірної поки що не прийнято, паралельно вже з'являються зацікавлені люди з нашого ж боку, намагаються виступати проти позиції України.

Одним з таких людей є відомий Григорій Суркіс, який позиціонує себе як парламентар між УЄФА та РФС. Однак, будучи українським депутатом, він сам же і виступає за видалення гасла з форми нашої національної збірної, тим самим відстоюючи інтереси Росії.

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Більш того, допомагає Суркісу в цій справі його давній друг - директор УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті. Раніше український нардеп постійно підкуповував його дорогими подарунками: починаючи від чорної ікри і закінчуючи елітними годинниками.

Маркетті ж, своєю чергою, всіляко намагається віддячити Суркісу. Він, наприклад, протистояв українській стороні в "швейцарській справі", коли через безліч позитивних тестів у гравців нашої збірної, команда не встигала привезти до Швейцарії свій запасний склад. Тоді Маркетті свідомо брехав, стверджуючи, що вільного вікна для перегравання скасованого матчу Швейцарія - Україна немає. Хоча всім було відомо, що воно існувало, і була дата, та матч би ніяк не порушував календар.

Тепер же Суркіс, спільно з Маркетті, погрожують представникам УЄФА, що в разі не зняття з української форми вищезгаданого гасла, у них відразу ж почнуться проблеми з їх, мало не головним, спонсором - Газпромом", - йдеться в повідомленні.