 Суркіс допомагає Путіну прибрати гасло Героям Слава з форми збірної України | Футбол | Champion.com.ua
УЄФА заборонила гасло Героям Слава на формі збірної України
Вчора 12:28 3721 3
Гірн: Усик може зруйнувати кар'єру Джошуа
Сьогодні 17:09 496
Євро-2020. Туреччина - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:55 1088
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Сьогодні 16:39 190
Підтримай збірну України на Євро у футбольній вишиванці!
Сьогодні 16:38 485
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 16:21 6453 1
Відомий аналітичний портал спрогнозував Україні перемогу в групі на Євро-2020
Сьогодні 15:56 502
Абу-Ханна покинув Зорю
Сьогодні 13:43 527
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Сьогодні 12:08 1610 2
Гасла Слава Україні та Героям Слава стали офіційними футбольними символами України
Сьогодні 11:51 1409
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Хай вата палає: у Львові оголосили щедру акцію
Хай вата палає: у Львові оголосили щедру акцію Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:46 806
Відео дня. Ярмоленко знущається над Шевченком під час гри в тенісбол
Відео дня. Ярмоленко знущається над Шевченком під час гри в тенісбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:24 849
Напередодні Євро-2020 відбудеться прем'єра унікального фільму про збірну України
Напередодні Євро-2020 відбудеться прем'єра унікального фільму про збірну України Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:26 214
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:08 1606 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:00 1726
Білодід заспівала пісню Бузової в караоке
Білодід заспівала пісню Бузової в караоке Valeriy Ruchka
09.06.2021 20:49 1206
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку
Шевченко продемонстрував Марлосу дива майстерності - непомітним рухом зав'язав краватку Андрій Твердохліб
09.06.2021 18:56 1840
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином
Полтавський танк. Ефектна перемога Хижняка над росіянином Valeriy Ruchka
09.06.2021 16:53 3317
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит?
Евро-2020: Украина против России, насколько вероятен матч? Если они встретятся, кто победит? Дима Копий
09.06.2021 16:30 1204 1
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020
Чекаємо п'ятницю. Зеленський уже у новій футболці збірної України анонсував Євро-2020 Valeriy Ruchka
09.06.2021 16:14 886 1
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй
Два роки тому Португалія виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
09.06.2021 11:12 1734
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки
Ярмоленко забив 40-й гол за збірну, до, здавалося б, вічного рекорду Шевченка залишилося зовсім трішки Андрій Твердохліб
08.06.2021 23:16 2442
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився
Скандальний плейлист збірної України змінили, але осад залишився Андрій Твердохліб
08.06.2021 19:11 2902 5
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку
Дівчина українського футболіста опублікувала гарячі фото з відпочинку Андрій Твердохліб
08.06.2021 15:57 1499
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ
Форма збірної України дратує Росію: реакція зарубіжних ЗМІ Стас Лысак
08.06.2021 15:38 2900 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс допомагає Путіну прибрати гасло Героям Слава з форми збірної України

Сьогодні 15:56 2143 3
Президент Російської Федерація Володимир Путін тримає ситуацію з формою збірної України на особистому контролі.
Суркіс допомагає Путіну прибрати гасло Героям Слава з форми збірної України
#Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент федерації футболу України Григорій Суркіс відстоює інтереси Росії у скандалі щодо форми збірної України.

Про це повідомляє Telegram-канал Через плечо.

"Питання форми збірної України з футболу є принциповим для Путіна.  Він особисто тримає його на контролі.

Попри те, що поки остаточне рішення УЄФА по гаслу "Героям слава" на внутрішній стороні футболки нашої збірної поки що не прийнято, паралельно вже з'являються зацікавлені люди з нашого ж боку, намагаються виступати проти позиції України.

Одним з таких людей є відомий Григорій Суркіс, який позиціонує себе як парламентар між УЄФА та РФС.  Однак, будучи українським депутатом, він сам же і виступає за видалення гасла з форми нашої національної збірної, тим самим відстоюючи інтереси Росії.

Актуально: Гасла Слава Україні та Героям Слава стали офіційними футбольними символами України

Більш того, допомагає Суркісу в цій справі його давній друг - директор УЄФА з проведення змагань Джорджіо Маркетті.  Раніше український нардеп постійно підкуповував його дорогими подарунками: починаючи від чорної ікри і закінчуючи елітними годинниками.

Маркетті ж, своєю чергою, всіляко намагається віддячити Суркісу.  Він, наприклад, протистояв українській стороні в  "швейцарській справі", коли через безліч позитивних тестів у гравців нашої збірної, команда не встигала привезти до Швейцарії свій запасний склад.  Тоді Маркетті свідомо брехав, стверджуючи, що вільного вікна для перегравання скасованого матчу Швейцарія - Україна немає.  Хоча всім було відомо, що воно існувало, і була дата, та  матч би ніяк не порушував календар.

Тепер же Суркіс, спільно з Маркетті, погрожують представникам УЄФА, що в разі не зняття з української форми вищезгаданого гасла, у них відразу ж почнуться проблеми з їх, мало не головним, спонсором - Газпромом", - йдеться в повідомленні.

Коментарі ()