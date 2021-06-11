Євро-2020. Туреччина - Італія 0:3. Як це було

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Чемпіонат Європи 2020, Група A 11 червня, 2021 Туреччина - Італія 0:3 Стадіо Олімпіко, Рим Головний арбітр - Данні Маккелі(Нідерланди)

Матч завершено! Збірна Італії здобуває розгромну перемогу над Туреччиною в першому турі Євро-2020!

90' Чалханоглу класно виводив Їлмаза на ударну позицію, але К'єлінні у підкаті вибив м'яч на кутовий.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Дервішоглу грубо в підкаті зіграв проти Барелли за що отримав "гірчичник".

87' Сеюнджу ліктем залетів по обличчю Бернардескі. Жовта каркта для захисника збірної Туреччини. Перше попередження на Євро-2020.

85' Ще одна зміна від Роберто Манчіні: Доменіко Берарді на полі з'явився Федеріко Бернардескі.

83' Контролюють м'яч турки, але до удару справа не доходить.

81' Подвійна заміна відбулася в складі збірної Італії. Замість Інсіньє та Іммобіле на поле вийшли К'єза та Белотті.

79' ГООООЛ! Італія доводить рахунок до розгромного! Жоржиньо перехопив пас Чакира і відразу відмінною передачею вивів на ударну позицію Інсіньє. Лоренцо точно пробив в дальній кут.

76' Заміна в збірній Туреччині. Ібрахім Дервішоглу змінив Кенана Карамана.

75' Ундер виконував простріл у штрафний майданчик, але оборонці збірної Італії вибили м'яч подалі.

74' Заміна в складі збірної Італії. Замість Мануеля Локателлі на поле вийшов Брайан Крістанте.

73' Берарді збили недалеко від штрафного майданчику збірної Туреччини, стандарт небезпечний для італійців.

71' Барелла пішов у обіграш по центру, але м'яч у нього відібрав Сеюнджу.

69' Пішла подача з корнера, але італійці без проблем відбилися.

68' Мерас виконував простріл з лівого флангу, але м'яч від захисника збірної Італії пішов на кутовий.

66' ГОООООЛ! Італія подвоює рахунок! Спінаццола отримав м'яч у штрафному майданчику і пробивав з льоту, але Чакир відбив м'яч пред собою. Іммобіле був першим на підборі і відправив снаряд у порожні ворота.

64' Подвійна заміна в складі збірної Туреччини. Замість Туфана вийшов Айхан, також Йокушлу покинув поле, гру продовжить Кахведжі.

62' Ді Лоренцо подавав з правого флангу, але Сеюнджу вибив головою м'яч подалі.

61' Інсіньє виконував подачу зі штрафного, але Їлмаз відвів загрозу від своїх воріт.

59' Берарді прийняв м'яч у штрафному майданчику і пробив по воротах, але вийшло вкрай неточно.

58' Локателлі пробивав з-за меж штрафного майданчику, але Чакир у стрибку перевів м'яч на кутовий.

57' Класно втікали у контратаку італійці, але останній удар Інсіньє заблокували захисники.

56' Челік намагався виконати подачу у центр штрафного майданчика, але К'єлінні вибив м'яч подалі.

54' Спінаццола прорвався по флангу і пробивав з гострого кута, але Чакир зумів відбити цей удар.

53' ГООООЛ! Італія забиває перший гол на Євро-2020! Барелла виконав класну передачу на фланг на Берарді. Доменіко прострілював у центр і влучив у Демірала, який зрізав м'яч у свої ворота.

51' Ундер втікав у контратаку і пробивав з-під захисника, але Доннарумма забрав м'яч у руки.

50' Барелла влетів у Умута на швидкості. Потребує гравець збірної Туреччини допомоги медиків.

49' Барелла виконував закидання на Іммобіле, але нападник Лаціо трохи не встиг до м'яча.

48' Також заміна у збірної Італії. Джованні Ді Лоренцо змінив Алессандро Флоренці.

47' Заміна у складі збірної Туреччини. Замість Юсуфа Язиджи на поле вийшов Чингіз Ундер.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Італії домінує на полі, але поки цю перевагу не вдалося перетворити на забитий гол.

45' Арбітри ВАР підсказали Данні Маккелі про те, що пенальті не було.

44' Спінаццола прострілював з лівого флангу і знову італійці про гру рукою сигналізували, але свисток арбітра мовчить.

43' Іммобіле черговий удар наносив по воротах суперника, але вийшло прямо в руки Чакиру.

41' Локателлі намагався виконати "черпачок" на Іммобіле в штрафний майданчик, але воротар вийшов з воріт і без проблем забрав м'яч у руки.

39' Тепер Берарді намагався з дальньої дистанції пробити, але вище воріт пішов м'яч.

38' Продовжують атакувати італійці, але дійсно гольових моменітв поки не було.

36' Інсіньє намагався у дальній кут закрутити м'яч з-за меж штрафного майданчику, але снаряд прилетів у руки голкіперу.

35' Їлмаз класний навіс виконував на Чалханоглу, але Доннарумма вчасно вийшов з воріт і кулаками вибив м'яч подалі.

33' Беррарді тепер подавав на Іммобіле, Чіро пробив головою, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

31' Інсіньє виконував простріл у штрафний майданчик, проте Туфан заблокував цей крос.

30' Спінаццола розганяв контратаку збірної Італії, але проникаючу передачу на Іммобіле перехпили захисники.

29' Барелла пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів вище воріт.

28' Берарді на чужій половині поля зіграв у відборі, але тут же випустив м'яч за бокову лінію.

26' Карамат віддавав на фланг на Їлмаза, але капітан збірної Туреччини опинився в офсайді.

25' Дового готували атаку італійці, але Локателлі забарився з м'ячем і в підсумку втратив снаряд.

23' Ще один корнер виконували італійці, але у підсумку удар Бонуччі виявився неточним.

22' Інсіньє класно подав з кутового, К'єлінні пробивав у дальній кут, але Чакир врятував свою команду.

21' Іммобіле класно пройшов по центру і пробив з-за меж штрафного майданчика. Форвард збірної Італії апелює до арбітра щодо можливої гри рукою!

20' Бонуччі з дуже дальньої дистанції пробивав по воротах, але вийшло дуже невдало.

19' Флоренці виконував подачу з правого флангу, але оборонці збірної Туреччини відвели загрозу від своїх воріт.

18' Інсіньє класно обігрався з Беррарді у стінку і вийшов на ударну позицію, але трохи не докрутив м'яч у дальній кут.

16' Беррарді класно відкрився на фланзі і подавав у штрафний майданчик, але його передачу заблокували.

15' Спінацолла виконував подачу з лівого флангу, але Демірал головою вибив м'яч у аут.

14' Беррарді пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч рикошетом від захисника полетів у руки голкіперу.

12' Барелла допомагав собі руками в боротьбі з Чалханоглу. Штрафний на користь збірної Туреччини.

11' Втікали у контратаку турки, Їлмаз виконував навіс у центр штрафного, але італійці відбилися.

9' Язиджи намагався викотити м'яч на Їлмаза, але захист збірної Італії діє надійно.

7' К'єлінні пішов уперед активно, але до удару атака італійців не дійшла.

5' Контролює м'яч Італія на перших хвилинах, хоча турки не притискаються до своїх воріт і зустрічають суперника у центрі поля.

3' Іммобіле пробивав після прострілу від Беррарді, але влучив у сітку із звонішньої сторони воріт.

2' К'єлінні виконував закидання на лівий фланг, але захист збірної Туреччини перехопив цей пас.

1' Збірна Туреччини розводить з центру поля! Євро-2020 розпочался!

Тепер на Стадіо Олімпіко лунає гімн Італії!

Лунає гімн Туреччини!

Команди виходять на поле!

Завершився неймовірний перформанс на Стадіо Олімпіко. Зовсім скоро розпочнеться поєдинок!

Чемпіон світу 2006 року Марчелло Ліппі вірить в новий міжнародний успіх збірної Італії.

Визначилися стартові склади команд.

У Римі розпочалася церемонія відкриття чемпіонату Європи-2020!

У матчі відкритті Євро-2020 Туреччина зустрінеться з Італією.

Матч відбудеться у п'ятницю, 11 червня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.