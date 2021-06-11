Україна вище Росії: Букмекери назвали фаворита Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Найбільші шанси не перемогу в чемпіонаті Європи, на думку букмекерів, має збірна Франції.
Коефіцієнт на загальний успіх Гальських півнів - 5,5. До трійки головних фаворитів також увійшли Англія - 6 та Бельгія - 6,6. Коефіцієнт на перемогу в турнірі збірної України - 64. Беззаперечним аутсайдером Євро є суперник збірної України в групі C збірна Північної Македонії - 675.
Франція - 5.50
Англія - 6.00
Бельгія - 6.60
Німеччина - 8.60
Італія - 9.00
Іспанія - 9.00
Португалія - 9.50
Нідерланди - 12.75
Данія - 28.00
Хорватія - 36.00
Туреччина - 56.00
Україна - 64.00
Швейцарія - 69.00
Росія - 76.00
Польща - 78.00
Швеція - 88.00
Австрія - 91.00
Чехія - 140.00
Вельс - 151.00
Шотландія - 226.00
Словаччина - 285.00
Фінляндія - 451.00
Угорщина - 475.00
Північна Македонія - 675.00