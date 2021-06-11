Україна вище Росії: Букмекери назвали фаворита Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Найбільші шанси не перемогу в чемпіонаті Європи, на думку букмекерів, має збірна Франції.

Коефіцієнт на загальний успіх Гальських півнів - 5,5. До трійки головних фаворитів також увійшли Англія - 6 та Бельгія - 6,6. Коефіцієнт на перемогу в турнірі збірної України - 64. Беззаперечним аутсайдером Євро є суперник збірної України в групі C збірна Північної Македонії - 675.

Франція - 5.50

Англія - 6.00

Бельгія - 6.60

Німеччина - 8.60

Італія - 9.00

Іспанія - 9.00

Португалія - 9.50

Нідерланди - 12.75

Данія - 28.00

Хорватія - 36.00

Туреччина - 56.00

Україна - 64.00

Швейцарія - 69.00

Росія - 76.00

Польща - 78.00

Швеція - 88.00

Австрія - 91.00

Чехія - 140.00

Вельс - 151.00

Шотландія - 226.00

Словаччина - 285.00

Фінляндія - 451.00

Угорщина - 475.00

Північна Македонія - 675.00