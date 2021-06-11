Розпочав чемпіонат Європи-2020 з футболу

Джерело - Чемпіон.

11 червня у матчі першому туру групи А чемпіонату Європи з футболу збірна Італія святкувала впевнену перемогу над Туреччиною.

Перша половина матчу завершилася без забитих голів. На останніх хвилинах тайму італійці претендували на призначення пенальті у ворота суперника, але головний арбітр після перегляду VAR не призначив.

У другому таймі матчу італійці відкрили рахунок завдяки автоголу Демірала. На 66-ій хвилині Іммобіле подвоїв рахунок, вдало зігравши на добиванні. Через 13 хвилин Інсіньє довів рахунок до розгромного.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група А

1 тур, 11 червня

Туреччина - Італія 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Демірал (авт), 0:2 - 66 Іммобіле, 0:3 - 79 Інсіньє

Туреччина: Чакир, Челік, Союнджу, Деміраль, Мераш, Туфан (Айхан 64), Язичі (Ундер 46), Йокушлу (Кахвечі 65), Чалханоглу, Караман (Дервішоглу 76), Їлмаз

Італія: Доннарумма, Флоренці (Ді Лоренцо 46), Бонуччі, К'єлліні, Спінаццола, Локателлі (Крістанте 74), Жоржиньйо, Барелла, Берарді (Бернардескі 85), Іммобіле (Белотті 81), Інсіньє (К'єза 81)

Попередження: Союнджу 88, Дервішоглу 90

Нагадаємо, гравці збірної Іспанії вакцинувалися від COVID-19.