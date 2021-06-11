Гасла Слава Україні та Героям Слава стали офіційними футбольними символами України

Виконком української асоціації футболу затвердив гасла Слава Україні і Героям Слава, як офіційні футбольні символи України.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко.

"Виконком УАФ одноголосно — 45 членів "за" — підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом "Ukraine", на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі.

Також Виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні!" і "Героям слава!", які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних! Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням!

Слава Україні! ГЕРОЯМ СЛАВА!", - розповів Павелко.