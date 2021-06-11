Sky Sports покаже бій Ломаченко - Накатані

Бій відбудеться 27 червня

Джерело - Чемпіон.

Sky Sports з 12 червня покаже чимало цікавих боксерських поєдинків.

Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Sky Sports покаже бій Шакур Стівенсон - Джеремея Накатила, який відбудеться в суботу, 12 червня. Боксери у готелі Virgin Hotels Las Vegas за вакантний тимчасовий титул чемпіона WBO серед юніорів.

Цього місяця Sky Sports транслюватиме бої найвищого рангу, в яких братимуть участь Наоя Інуе [19 червня] та Василь Ломаченко [26 червня], які принесуть найкраще з боксу в штаті США передплатникам.

Раніше, Стівенсон і Накатила провели першу дуель поглядів.