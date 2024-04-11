Мудрика продають в Арсенал, Лунін помиляється, а Миколенко зміцнює позиції: як там наші зіграли

Українці за кордоном знову в центрі подій.

Джерело - Чемпіон.

Сезон у європейських чемпіонатах вийшов на фінішну пряму. Команди відчайдушно намагаються зберегти завойовані раніше, чи усіляко покращити, позиції в провідних національних чемпіонатах Старого Світу. Невід'ємною часткою своїх команд є й найкращі футболісти з українським паспортом. Зібрали найважливіше за тиждень про наших легіонерів.

Анатолій Трубін

Колишній голкіпер Шахтаря провів у складі своєї команди ключовий поєдинок у національному чемпіонаті. В 28 турі Примейри відбулося лісабонське дербі. Й Бенфіка Трубіна матч, по суті, за чемпіонство, Спортингу програла (1:2).

Анатолій вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв увесь матч. Незважаючи на те, що в пасиві голкіпера очевидних помилок не було, статистичні портали гру Трубіна високо не оцінили. Від SofaScore він отримав 6,3, від WhoScored — 5,9. Разом із двома іншими футболістами Бенфіки він отримав найгірший бал на дві команди. Загалом із початку сезону Анатолій провів 42 матчі в усіх турнірах.

Віталій Миколенко

Ексгравець київського Динамо провів черговий повний матч у складі Евертона. Суперником "ірисок" був Бернлі, й команда Миколенка з суперником впоралася (1:0). Світлина з футболістом збірної України в матчі з "кларетовими" пізніше з'явилася в соцмережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

Віталій відіграв матч якісно. А тому й отримав від статистичних порталів одну з найвищих оцінок серед усіх футболістів, які брали участь у матчі — 7,4 від SofaScore та 7,5 від WhoScored. З початку сезону Миколенко зіграв 31 матч у всіх турнірах та забив 2 голи, і ще раз довів, що є одним із кращих лівих беків АПЛ.

Михайло Мудрик

Команда ексфутболіста Шахтаря в гостях зіграла проти Шеффілд Юнайтед у черговому турі АПЛ. Поєдинок завершився внічию (2:2), а Михайло вийшов з лави запасних на 82 хвилині.

За 17, із урахуванням доданого часу, проведених на полі хвилин, Михайло торкнувся м’яча лічені рази. То ж не дивно, що високих балів за свою гру він не отримав. Портал SofaScore поставив Мудрику 6,5, в WhoScored були ще більш категоричними — 5,9.

Тим часом Мудрик залишається гравцем, який отримує багато уваги з боку колишніх футболістів. Знову заговорив Вільям Галлас. В коментарі Mirror ексвиконавець Челсі та Арсенала підкреслив, що все ще при своїй думці — Михайло стане гарним підсиленням для "канонірів".

"Я пам’ятаю, що сказав Петі. Мудрик у майбутньому може перейти в Арсенал, адже він з тих гравців, які до вподоби Артеті. Він може стати доброю знахідкою для "канонірів", адже має відмінну швидкість. Ще до моменту, коли він підписав угоду з Челсі, "каноніри" майже його купили, і цього не варто забувати. Якось я вже казав, що Арсенал стане чемпіоном у наступному сезоні, а не в цьому, і якщо вони зможуть підписати Мудрика, такий трансфер дійсно може допомогти", — вважає Галлас.

З початку сезону Мудрик зіграв 33 матчі, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі у всіх змаганнях.

Ілля Забарний

Захисник іншого клубу АПЛ Борнмута вчергове відіграв усі 90 з гаком хвилин у черговому поєдинку "вишеньок". Команда Забарного на виїзді програла 1:2 Лутону.

Це був не той матч, який для Іллі може вважатися успішним. Провідні статистичні портали назвали Забарного найгіршим футболістом матчу, бо ж оцінки 5,6 від WhoScored та 6,1 від SofaScore говорять самі за себе.

Олександр Зінченко

Команда колишнього футболіста Манчестер Сіті протистояла Брайтону. Зінченко зіграв 72 хвилини, а лондонський клуб переміг 3:0. Втім, записати гру з "чайками" собі в актив Олександр аж ніяк не може. Це був не найкращий матч у виконанні Зінченка. Олександр отримав від WhoScored — 6,6, а від SofaScore 6,7.

В останньому матчі Арсеналу Зінченко взяв участь у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Каноніри" протистояли Баварії (2:2), а Олександр з'явився на полі по перерві.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko)

SofaScore і Whoscored зусилля Зінченка оцінили балами 6,8 і 6,5 відповідно. Таким чином, із початку сезону Олександр провів уже 32 матчі, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Єгор Ярмолюк

Черговий матч провів і наймолодший українець в АПЛ. Єгор вийшов на 81-й хвилині гри з Астон Віллою, а команди порадували глядачів високою результативністю (3:3). Ярмолюк отримав за матч середні бали — 6,1 від WhoScored та 6,6 від SofaScore.

20-річний півзахисник потрохи завойовує позиції в складі "бджіл". Це був 6 поспіль в АПЛ, і 24 загалом матч Ярмолюка в усіх турнірах із початку сезону.

Андрій Лунін

Напередодні Реал зіграв із Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, а український голкіпер очікувано з'явився на полі з перших хвилин. Та перед важливою зустріччю в найбільш престижному єврокубку Андрій провів час із сім'єю, й поділився зворушливими світлинами в соцмережі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

В матчі чвертьфіналу найбільш престижного єврокубку Лунін пропустив тричі й помилився в епізоді з першим голом у ворота "вершкових". SofaScore і Whoscored зусилля Андрія оцінили балами 6,0 і 5,5 відповідно.

Провідне мадридське ЗМІ Marca повз виступ Луніна теж не пройшло.

"Для нього матч розпочався із неприємного пропущеного м'яча, після такого удару, з якого пропускати вельми неприємно. Сілва зумів підловити Луніна, коли виконав штрафний удар, який насправді не ніс прямої загрози. Воротар вирішив для себе, що відбудеться неодмінно саме подача, й тому в стінці був лише Вінісіус. Власне, добре захищеною виглядала дальня стійка, й це ще одна ознака того, що Лунін твердо думав про виконання саме подачі. А тому це була дійсно велика помилка голкіпера — як у оцінці епізоду, так і у самій реакції. Однак ті, хто очікував, що ця хиба стане для Луніна серйозним тягарем, помилився. Жодних ознак, що це мало якийсь вплив на голкіпера, ми не побачили. Навпаки — Луніну вдався класний сейв, коли він не дозволив відзначитися Голанду. Також для Луніна не став проблемою удар Бернарду Сілви на 60-й хвилині…", – підкреслили у виданні.

Андрій зіграв за Реал 25 матчів із початку сезону.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua