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Гол дня: команда Серії А вирвала перемогу завдяки удару через себе на 99-й хвилині

Цей клуб у поточному сезоні вже не вперше робить неймовірний камбек
Сьогодні 14:14 Андрій Дунець 155 0
Гол дня: команда Серії А вирвала перемогу завдяки удару через себе на 99-й хвилині
#Кальярі, #Паволетті, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Кальярі фантастичним чином вирвав перемогу над Сассуоло в матчі 15-го туру італійської Серії А.

До 94-ї хвилини команда із Сардинії програвала з рахунком 0:1, поки з допомогою рикошету не забив Джанлука Лападула.

А на 99-й хвилині сталася головна подія вечора - Леонардо Паволетті забив переможний м'яч ударом у падінні через себе.

Кальярі вже не вперше в поточному сезоні робить такий разючий камбек. У жовтні підопічні Клаудіо Раньєрі відігралися в матчі з Фрозіноне з рахунку 0:3 і також вирвали перемогу завдяки 2 голам у компенсований час - тоді теж вирішальним голом відзначився Паволетті.

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