Гол дня: команда Серії А вирвала перемогу завдяки удару через себе на 99-й хвилині

Цей клуб у поточному сезоні вже не вперше робить неймовірний камбек

Джерело - Чемпіон.

Кальярі фантастичним чином вирвав перемогу над Сассуоло в матчі 15-го туру італійської Серії А.

До 94-ї хвилини команда із Сардинії програвала з рахунком 0:1, поки з допомогою рикошету не забив Джанлука Лападула.

Simplemente Gianluca Lapadula 🇵🇪⚽️ pic.twitter.com/hfXDG5jww1 — Ladra el Deporte (@ladraeldeporte) December 11, 2023

А на 99-й хвилині сталася головна подія вечора - Леонардо Паволетті забив переможний м'яч ударом у падінні через себе.

Leonardo Pavoletti's 99th minute bicycle kick winner, for your enjoyment 🚀🚀🚀#CagliariSassuolo pic.twitter.com/080xQvrsCC — Lega Serie A (@SerieA_EN) December 12, 2023

Кальярі вже не вперше в поточному сезоні робить такий разючий камбек. У жовтні підопічні Клаудіо Раньєрі відігралися в матчі з Фрозіноне з рахунку 0:3 і також вирвали перемогу завдяки 2 голам у компенсований час - тоді теж вирішальним голом відзначився Паволетті.

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