З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти

Спектр емоцій після зустрічі був досить широкий

Джерело - Чемпіон.

Під час та після переможного матчу збірної України проти Мальти (1:0) в матчі 4-го туру кваліфікації Євро-2024 у соціальних мережах точилося жваве обговорення подій на полі. Ми зібрали найцікавіші думки журналістів та простих уболівальників.

Огляд телеграма та твіттера

Чи не найбільш обговорюваною персоною першого тайму був центральний захисник Микола Матвієнко, який цього разу виконував роль лівого крайнього оборонця. Знову не без огріхів. "З Матвієнком щось треба робити", - резюмував коментатор Віталій Волочай.

Британський журналіст з українським корінням Ендрю Тодос у своєму телеграм-каналі промовисто відреагував на епізод, після якого футболіст збірної Мальти відверто пробачив Україну. Матвієнко тут теж серед головних (негативних) дійових осіб.

Фани у твіттері теж були незадоволені Миколою.

А хтось навіть досить жорстко, але дотепно пожартував із цього приводу.

Знаний поціновувач статистики Артур Валерко "відкопав" цікавий факт.

Микола #Матвієнко в ТМ Україна 0:1 Мальта в 2017-му теж грав лівого захисника

Співпадіння? Н-н-не думаю! #UKRMAL pic.twitter.com/BNzmlpLJGz — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 19, 2023

Інший не дуже позитивний герой матчу - Андрій Ярмоленко, який не реалізував пенальті на початку другого тайму. Про нього Артур Валерко, звісно, теж підготував цікавинку.

Восьмий 11-метровий за збірну виконував Андрій #Ярмоленко - він найбільш часто бив пенальті в історії збірної України.

Реалізація - 62.50% #UKRMAL pic.twitter.com/bZyFIL8fXQ — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 19, 2023

А звичайні вболівальники писали більш суворі речі про нашого сьомого номера.

А ось абсолютно позитивний герой матчу для нас - Віктор Циганков, який забив єдиний гол у грі. З чого розпочнемо? Авжеж, із факту від Артура Валерка.

Віктор #Циганков - гол №11 за збірну України!

Він зрівнявся:

11⚽️Селезньов

Він наблизився:

12⚽️Назаренко pic.twitter.com/1KBqywk4ak — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 19, 2023

"Віктор точно Лев трьох матчів", - вважає Ендрю Тодос. Воно й не дивно, адже на рахунку Циганкова за цей період - 4 голи та 1 асист.

Фани теж у захваті від Циганкова.

А що там наш головний тренер Сергій Ребров? Ось вам чергова захоплива інформація від Артура Валерка.

Вболівальники знайшли дотепне пояснення важким першим таймам збірної України під керівництвом нового наставника.

Але добре те, що добре закінчується. Ось короткий підсумок матчу від заступника головного редактора Tribuna.com Олександра Сажка.

Роман Бебех, який коментував цю зустріч на MEGOGO в парі з Вадимом Скічком, також виніс свій короткий вердикт, із яким важко сперечатись.

Важко було. Але зараз головне результат — Роман Бебех (@roman_bebekh) June 19, 2023

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