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Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну

Сьогодні 16:25 650 0
Президент Федерації волейболу України назвав зрадниками гравців, які відмовилися їхати у збірну
#Барком-Кажани, #Перуджа, #Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу, #Василь Тупчій, #ВК Прометей

Джерело - Суспільне.

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник назвав зрадою вчинок лідерів національної збірної, які відмовилися приєднуватися до команди та допомагати їй у матчах Золотої Євроліги проти Румунії та Азербайджану. 

Про реакцію на цей скандал нового головного тренера Рауля Лосано та власне бачення ситуації Мельник розповів у коментарі "Суспільному". 

"Це топтренер, тренер зі світовим іменем. Він приїхав і каже, що перебуває у трансі, що приїхав на одну команду, а тут інша. Такого ще не бачив. Немає жодної причини, за якої б гравці відмовлялися грати за збірну. Саме у час війни. Це зрадники", — сказав Мельник. 

Нагадаємо, що причиною неприїзду до розташування збірної Олег Плотницький назвав бажання відновитися після складного сезону у складі Перуджі. Окрім нього, до збірної також не приїдуть діагональний Барком-Кажани Василь Тупчій та 4 представники Прометея — Ян Єрещенко, Дмитро Терьоменко, Горден Брова і Віталій Щитков. 

До слова, у чоловічій волейбольній збірній України не вперше відбувається скандал. Минулого року волейболісти відмовились виступати за національну команду через розбіжності з федерацією щодо преміальних перед турніром претендентів на перепустку до Ліги Націй.

Нещодавно "синьо-жовті" отримали нового головного тренера. Ним став аргентинець Рауль Лосано, який замінив Угіса Крастіньша. 

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