Стало відоме місце проведення Всесвітніх ігор-2029

Джерело - Офіційний сайт IWGA.

Всесвітні ігри-2029 пройдуть у німецькому Карлсруе.

Про це офіційно повідомила пресслужба організації (IWGA).

Всесвітні ігри — міжнародні спортивні змагання з неолімпійських видів спорту, які проводяться раз на 4 роки. Зокрема, до програми Всесвітніх ігор входять кікбоксинг, флорбол, пляжний гандбол, паверліфтинг, більярд і багато інших видів. Втім, програма постійно доповнюється та змінюється.

Зазначимо, що Карлсруе стане першим містом, яке вдруге прийме Всесвітні ігри. Вперше змагання відбулися в цьому місті в 1989 році, за рік до возз’єднання Німеччини.

На відміну від Олімпійських ігор для проведення Всесвітніх ігор місто-організатор не зобов’язаний будувати нові спортивні споруди та прилеглу інфраструктуру. По можливості, змагання проводяться на вже існуючих спортивних спорудах, оснащеність яких якраз і впливає на те, які види спорту увійдуть в обов’язкову програму змагань.

Попередні Всесвітні ігри, які були заплановані на 2021 рік, але через пандемію коронавірусу були перенесені на 2022-й, пройшли в Бірмінгемі, штат Алабама, США. Україна посіла третє місце в загальному заліку (45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових). Краще за українців виступили лише спортсмени з Німеччини та господарі змагань — американці.

Наступні Всесвітні ігри пройдуть у 2025 році в китайському місці Ченду.