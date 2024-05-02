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20.04.2024 19:04 1393

Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу

Сьогодні 13:50 248 0
Гарсія вперше прокоментував звинувачення у вживанні допінгу
#Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - Твіттер Раяна Гарсії.

Американський боксер Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) відкинув усі звинувачення у вживанні забороненої речовини "остарин" перед боєм проти Девіна Хейні, про що свідчить позитивний результат тесту на допінг

"Король Раян" зробив лаконічну заяву у своєму X (Twitter). 

"Й****і фейкові новини. Я ніколи не приймав й****і стероїди в моєму й*****у житті. Я побив Девіна Хейні чесно та справедливо". Вони намагаються позбавити мене моєї найвеличнішої перемоги. Мені все одно, я люблю Бога, і він подбає про все. Я люблю тебе, Ісус", — написав Гарсія. 

Якщо B-проба також покаже позитивний результат, то перемога Раяна буде анульована. Нагадаємо, у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами Гарсія здолав чемпіона WBC в першій середній вазі Девіна Хейні. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки напередодні бою він не вклався в ліміт ваги. В команді Хейні вже заявили, що прагнуть реваншу з Раяном. 

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