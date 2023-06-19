Циганков голом із пенальті приніс збірній України перемогу над Мальтою - ВІДЕО

Момент, коли полегшено зітхнула вся країна

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков провів єдиний м'яч у грі 4-го туру кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Мальти.

На 72-й хвилині один лідер "синьо-жовтих" упевнено реалізував одинадцятиметровий штрафний удар.

Відео

Детальніше відео гола

Нагадаємо, за 20 хвилин до цього свій пенальті не забив Андрій Ярмоленко.

А на самому старті матчу Владислав Ванат не влучив по воротах суперника із 5 метрів.

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