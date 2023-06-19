Мальтійці пробачили збірну України після невпевненої гри Матвієнка в захисті - ВІДЕО

Дуже пощастило нам у цьому епізоді

Джерело - Чемпіон.

Збірна Мальти мала чудовий шанс відкрити рахунок у матчі 4-го туру кваліфікації Євро-2024 проти збірної України.

На 24-й хвилині Джоді Джонс зіграв на добиванні після невпевненої гри Миколи Матвієнка в обороні, але не влучив по воротах із меж штрафного майданчика.

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Станом на кінцівку першого тайму рахунок у зустрічі так і залишився невідкритим - 0:0.

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