NAVI здобули вольову перемогу над BIG та вийшли до плей-оф ESL Pro League Season 19

Джерело - Чемпіон.

Склад української команди Natus Vincere з Counter-Strike 2 обіграв німецький колектив BIG у півфіналі верхньої сітки ESL Pro League Season 19 та гарантував собі вихід до плей-оф турніру.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "народжених перемагати". На виборі німців NAVI непогано провели першу половину (6:6), однак друга сторона залишилася за BIG — 13:9. На мапі української команди Nuke та вирішальному Ancient Natus Vincere не залишили шансів супернику (16:3, 16:4).

На NAVI очікує фінал верхньої сітки турніру, який визначить кращий посів у наступній стадії змагань. "Народжені перемагати" зіграють проти переможця пари Complexity — Heroic.

Зазначимо, що в складі Natus Vincere з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Інша українська команда Monte гратиме у півфіналі нижньої сітки групи С. Для виходу в наступний етап українцям потрібно вигравати мінімум 2 матчі. Гра проти поляків з ENCE запланована на 2 травня і розпочнеться о 20:30. У разі успіху на них чекатиме переможець пари GamerLegion — FORZE.

Нагадаємо, напередодні NAVI впевнено перемогли австралійську FlyQuest у першому матчі. Також Monte спершу дотиснули росіян, а у півфіналі верхньої сітки у рівному матчі поступилися Liquid.