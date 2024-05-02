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20.04.2024 19:04 1396

Максимов підтвердив можливу відставку з Дніпра-1

Сьогодні 14:58 345 0
Максимов підтвердив можливу відставку з Дніпра-1
#Кривбас, #Юрій Максимов, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - sport-express.ua.

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов заявив, що подасть у відставку, якщо його підопічні не переможуть Кривбас у матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Слова 55-річного наставника передає портал sport-express.ua.

"Я дійсно сказав хлопцям, що, якщо ми не переможемо Кривбас, то я покину команду. Це — правда. Трошки пізніше, можливо, буду готовий поговорити докладніше. Наразі — більше жодних коментарів", — сказав Максимов.

Повідомлялося, що фахівець незадоволений станом справ у клубі та готовий піти з команди до завершення сезону.

Нагадаємо, Максимов очолив Дніпро-1 у вересні 2023 року. Наразі дніпряни розташувалися на 4-й сходинці турнірної таблиці. У дніпрян триває 4-матчева серія без перемог, підопічні Максимова тричі зіграли внічию та зазнали поразки від Динамо у 26 турі УПЛ.

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