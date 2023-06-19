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Україна - Мальта 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Україна - Мальта
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Україна - Мальта 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України у 4-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2024 обіграла національну команди Мальти.

Чемпіонат Європи-2024
Кваліфікація, Раунд 4, Група С
19 червня

Україна - Мальта 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Циганков (пен)

Україна: Трубін, Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46), Степаненко, Маліновський (Буяльський, 63), Ярмоленко (к) (Сидорчук, 81), Циганков (Сваток, 90+5), Судаков, Ванат (Довбик, 63).

Запасні: Бущан, Лунін, Соболь, Мудрик, Тимчик, Ігнатенко, Зубков.

Мальта: Бонелло (М. Греч, 45+3), З. Мускат, Ст. Борг (к), Ж. Борг, Мбонг (Дегабріеле, 87), Янкам, Гіллом'є, Теума (Дж. Греч, 87), Камензулі, Джонс (Дімек, 61), Нвоко (Сатаріано, 46).

Запасні: Дебоно, Аттард, Шоу, Апап, Корбалан, Н. Мускат, Пізані.

Попередження: Ванат (43), Маліновський (56) — Ж. Борг (51), Ст. Борг (70).

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