Ребров: В Україні всі чекають на 5:0, 6:0, але зараз усі команди можуть оборонятися

Збірна України здобула важку перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Важко проводити три гри за 10 днів. Ми знали, що ця зустріч буде дуже важкою. Як і в минулому матчі, більш упевнено провели другий тайм. Головним сьогодні було здобути три очки й рухатися далі.

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З такими командами нам дуже складно грати, бо в них дуже компактна оборона. Я розумів, що так буде, що в другому таймі ми будемо грати краще, ніж у першому. Вони витрачали дуже багато сил, багато пресингували, тож у другій половині зустрічі з нашого боку була набагато краща гра. Я очікував на це. Ми завжди тяжко граємо проти такої насиченої оборони. Багато моментів ми створювали у другому таймі. Так, повинні були забивати більше. Знаю, що в Україні всі чекають на 5:0, 6:0, але зараз усі команди можуть оборонятися", - відзначив Ребров.