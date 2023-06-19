Головне
Збірна України дотиснула Мальту у кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:02 1021
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:49 13107 1
Англія знищила Північну Македонію, Вірменія дотиснула Латвію: результати кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 745
Костюк зіграє проти росіянки Потапової у першому колі Rothesay Classic - WTA 250
Вчора 23:17 130
Заміна Матвієнка, нереалізований пенальті Ярмоленка та x-фактор Циганкова: підсумки гри Україна - Мальта
Вчора 22:56 262
Україна - Мальта: відео голів і огляд матчу кваліфікації Євро-2024
Вчора 21:58 2594
Циганков голом із пенальті приніс збірній України перемогу над Мальтою - ВІДЕО
Вчора 21:27 932
Україна - Мальта 1:0. Як це було
Вчора 21:01 9572
Ярмоленко не забив пенальті на старті 2-го тайму матчу Україна - Мальта - ВІДЕО
Вчора 20:40 829
Ванат не влучив по воротах із 5 метрів: збірна України мала фантастичний момент у матчі з Мальтою
Вчора 20:11 1465
Прямі трансляції

Ребров: В Україні всі чекають на 5:0, 6:0, але зараз усі команди можуть оборонятися

Сергій Ребров прокоментував перемогу над Мальтою
Вчора 23:10 285 0
Ребров: В Україні всі чекають на 5:0, 6:0, але зараз усі команди можуть оборонятися
Фото - УАФ
#Сергій Ребров

Джерело - УАФ.

Збірна України здобула важку перемогу над Мальтою у кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Важко проводити три гри за 10 днів. Ми знали, що ця зустріч буде дуже важкою. Як і в минулому матчі, більш упевнено провели другий тайм. Головним сьогодні було здобути три очки й рухатися далі.

Актуально: Україна - Мальта 1:0: огляд матчу

З такими командами нам дуже складно грати, бо в них дуже компактна оборона. Я розумів, що так буде, що в другому таймі ми будемо грати краще, ніж у першому. Вони витрачали дуже багато сил, багато пресингували, тож у другій половині зустрічі з нашого боку була набагато краща гра. Я очікував на це. Ми завжди тяжко граємо проти такої насиченої оборони. Багато моментів ми створювали у другому таймі. Так, повинні були забивати більше. Знаю, що в Україні всі чекають на 5:0, 6:0, але зараз усі команди можуть оборонятися", - відзначив Ребров.

Раніше визначився найкращий гравець матчу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії Біль і ненависть: 11 років тому Кашшаї не зарахував гол Девича у ворота Англії 8062 1
Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024 13107 1
Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Мальта: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 20283
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 299788 3
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 Рейтинг ATP: Сачко повернувся до топ-200 57919
Україна - Мальта 1:0. Як це було Україна - Мальта 1:0. Як це було 9572
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19582
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5468
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 210107 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265066
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 74737
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 112690