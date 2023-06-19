Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України після перемоги над командою Мальти (1:0) вийшла на друге місце в групі C кваліфікації Євро-2024. У підопічних Реброва - 6 очок після трьох матчів.
Італія пропускала червневі матчі через участь у фіналі чотирьох Ліги націй, а збірна Англії здобула чергову перемогу, цього разу розгромила Північною Македонією (7:0), і продовжує впевнено лідирувати.
Збірна Мальти - одноосібний аутсайдер. В острівної команди 0 очок у 4-х поєдинках.
Турнірна таблиця, група С
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|4
|4
|0
|0
|15-1
|12
|2
|Україна
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|3
|Італія
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Північна Македонія
|3
|1
|0
|2
|4-11
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-9
|0
Наступний матч підопічні Реброва проведуть 12 вересня проти збірної Англії.