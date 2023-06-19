Англія лідирує, Україна вийшла на друге місце: турнірна таблиця групи C кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України після перемоги над командою Мальти (1:0) вийшла на друге місце в групі C кваліфікації Євро-2024. У підопічних Реброва - 6 очок після трьох матчів.

Італія пропускала червневі матчі через участь у фіналі чотирьох Ліги націй, а збірна Англії здобула чергову перемогу, цього разу розгромила Північною Македонією (7:0), і продовжує впевнено лідирувати.

Збірна Мальти - одноосібний аутсайдер. В острівної команди 0 очок у 4-х поєдинках.

Турнірна таблиця, група С

М Команда І В Н П Г О 1 Англія 4 4 0 0 15-1 12 2 Україна 3 2 0 1 4-4 6 3 Італія 2 1 0 1 3-2 3 4 Північна Македонія 3 1 0 2 4-11 3 5 Мальта 3 0 0 3 1-9 0

Наступний матч підопічні Реброва проведуть 12 вересня проти збірної Англії.