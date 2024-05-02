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НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх

Сьогодні 13:44 3692 1
НОК та Мінспорту розробили рекомендації щодо контакту з росіянами на Олімпійських іграх
#Міністерство молоді та спорту, #НОК України, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту розробили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з росіянами та білорусами на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє пресслужба НОК.

У документі вказані основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Французької Республіки під час Олімпіади.

Зокрема, українцям потрібно утримуватися від прямих контактів із представниками країн-агресорів, не брати участі в спілкуванні в соціальних мережах, під час церемонії нагородження триматися на відстані тощо.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді-2024. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики,  плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

Нагадаємо, 502 об'єкти спортивної інфраструктури постраждали під час розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Раніше ми повідомляли, що на війні з РФ загинув 18-річний футзаліст Богдан Козак.

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