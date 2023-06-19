Заміна Матвієнка, нереалізований пенальті Ярмоленка та x-фактор Циганкова: підсумки гри Україна - Мальта

Про головне після третього матчу Сергія Реброва на чолі збірної України

Джерело - Чемпіон.

Збірна України здобула важку перемогу над Мальтою (1:0) у кваліфікації Євро-2024. Переможний гол, як і двома днями раніше, забив Віктор Циганков.

Матвієнко провалився. Вчергове

Сергій Ребров, як і обіцяв на передматчевій пресконференції, провів ротацію складу. У центра захисту замість Матвієнка з'явився Сергій Кривцов, а сам оборонець Шахтаря зайняв місце лівого бека, на якому розпочинав свою кар'єру.

І знову невдало. За підсумками трьох червневих матчів, до Матвієнка лише одна претензія - самовіддача. 27-річний захисник недопрацьовував мікроепізоди, виключався з гри й ледь знову не "привіз" гол у власні ворота.

Після перерви Матвієнко на полі не з'явився. Очікувано його замінив Віталій Миколенко.

X-фактор Циганкова

Вінгер Жирони знову рятує збірну. Як і в грі з Північною Македонією, на рахунку Циганкова переможний гол. Як наслідок, звання найкращого гравця в голосуванні вболівальників - Лев матчу.

Ексфутболіст Динамо взагалі феноменально провів червневі поєдинки - 4 голи та 1 асист.

Цікавий факт: Циганков дебютував в основній команді Динамо при Сергієві Реброві, відразу в Лізі чемпіонів, у сезоні-2016/17 проти Наполі.

Циганков - новий лідер національної команди!?

Тіньовий лідер

Георгій Судаков видав черговий потужний поєдинок, встигаючи грати і в атаку, і в захист. 90 хвилин на полі, 82 рази зустрічався з м'ячем, виконав 62 точні передачі з 72 спроб (86% - топпоказник для атакувального півзахисника), виконав 6 довгих передач (3 успішні), двічі вдало використав дриблінг (2 спроби) та зробив 2 ключових паси.

Судакову - лише 20..!

Ярмоленко

Капітан збірної України не реалізував пенальті, четвертий за збірну при п'яти забитих. М'яко кажучи, відсоток замалий. Загалом, гра лідера збірної у червневих матчах - далека від найкращих зразків 7-го номера.

Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка

Заміни Реброва

Коуч учергове продемонстрував одну з головних чеснот сильного фахівця - вміння керувати грою, впливати на неї за перебігом. І хоча Мальта не той суперник, який треба ставити в приклад, усе ж... Футболісти, які вийшли на заміну, особливо Буяльський і Довбик, результативними діями не відзначились, але помітно оживили гру, внесли креативу та додали швидкості.

Тепер у Реброва та його штабу буде майже три місяці на повноцінну роботу й підготовку до матчів з Англією та Італією у вересні.

Перемога

Не будемо тут повторювати головне неписане правило футболу, але три очки в доробок покладено, і переважна більшість гравців відправиться у відпустку з хорошим настроєм, а збірна України завершує червневу сесію на другій сходинці в групі C.

Фото Павла Кубанова, УАФ