Ярмоленко не забив пенальті на старті 2-го тайму матчу Україна - Мальта - ВІДЕО

М'яч уперто не ліз у ворота суперника

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко не використав чудову нагоду вивести збірну України вперед у матчі 4-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.

Лідер "синьо-жовтих" на 52-й хвилині поцілив у перекладину з одинадцятиметрової позначки.

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Через 20 хвилин після цього Україна таки реалізувала пенальті, але вже зусиллями Віктора Циганкова.

Раніше в цьому матчі Владислав Ванат не влучив по воротах суперника із 5 метрів.

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