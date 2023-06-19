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Ярмоленко не забив пенальті на старті 2-го тайму матчу Україна - Мальта - ВІДЕО

М'яч уперто не ліз у ворота суперника
Сьогодні 20:40 Андрій Дунець 503 0
Ярмоленко не забив пенальті на старті 2-го тайму матчу Україна - Мальта - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Андрій Ярмоленко не використав чудову нагоду вивести збірну України вперед у матчі 4-го туру кваліфікації Євро-2024 проти Мальти.

Лідер "синьо-жовтих" на 52-й хвилині поцілив у перекладину з одинадцятиметрової позначки.

Відео

Через 20 хвилин після цього Україна таки реалізувала пенальті, але вже зусиллями Віктора Циганкова.

Раніше в цьому матчі Владислав Ванат не влучив по воротах суперника із 5 метрів.

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