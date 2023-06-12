Мудрик ледь не привіз гол у ворота збірної України на старті матчу з Німеччиною - ВІДЕО

Нас відверто пробачили

Джерело - Чемпіон.

Початок товариського поєдинку Німеччина - Україна вийшов дуже тривожним для нас.

На 2-й хвилині Михайло Мудрик, перебуваючи обличчям до власного штрафного майданчика під тиском Антоніо Рюдігера, віддав пас просто на нападника суперників Нікласа Фюлькруґа. Пощастило, що німець не влучив у ворота.

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Пізніше Мудрик реабілітувався за цю помилку, взявши участь у другому голі нашої збірної.

У підсумку гра завершилась феєричною нічиєю з рахунком 3:3.

Німеччина - Україна: огляд матчу

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