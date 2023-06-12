Головне
Збірна України втратила перемогу над Німеччиною у товариському матчі
Сьогодні 21:00 1096
Німеччина - Україна 3:3: огляд матчу
Сьогодні 22:07 594
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Сьогодні 20:43 2706
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Сьогодні 20:01 8134
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Сьогодні 13:59 922
Жіноча збірна України вийшла на чемпіонат Європи 3х3
Сьогодні 12:40 383
Помер власник Монци та колишній президент Мілана Берлусконі
Сьогодні 11:45 843 1
Ребров оголосив заявку збірної України на матч з Німеччиною
Сьогодні 10:17 1909
Німеччина - Україна: ставки та прогноз букмекерів
Сьогодні 10:10 756
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу
Сьогодні 09:30 56897
Блоги
Мудрик ледь не привіз гол у ворота збірної України на старті матчу з Німеччиною - ВІДЕО
Мудрик ледь не привіз гол у ворота збірної України на старті матчу з Німеччиною - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 22:19 289
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО
Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 20:43 2693
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Андрій Дунець
Сьогодні 20:01 8060
Агент Ярмоленка та Маліновського продовжує співпрацювати з росіянами, серед клієнтів - фанат путіна та кадирова
Агент Ярмоленка та Маліновського продовжує співпрацювати з росіянами, серед клієнтів - фанат путіна та кадирова Андрій Дунець
Сьогодні 17:39 497
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини
Суперудар Назаренка, неймовірний забіг Коноплянки та гольова феєрія: яким був перший товариський матч України та Німеччини Андрій Дунець
Сьогодні 13:59 917
На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön
На матчі Німеччина - Україна пройде флешмоб під назвою Tanke Schön Андрій Дунець
Сьогодні 13:07 338
На фіналі Ліги чемпіонів у Стамбулі в уболівальника забрали прапор України
На фіналі Ліги чемпіонів у Стамбулі в уболівальника забрали прапор України Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 862
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20
4 роки тому збірна України вийшла у фінал чемпіонату світу U-20 Андрій Твердохліб
Вчора 13:48 639
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23
Рекорди та цифри фіналу Ліги чемпіонів - 2022/23 Андрій Твердохліб
Вчора 13:29 784
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012 Андрій Твердохліб
Вчора 10:47 2796
Родрі виводить Манчестер Сіті вперед у фіналі Ліги чемпіонів
Родрі виводить Манчестер Сіті вперед у фіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
10.06.2023 23:47 584
Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру
Яремчук іронічно відповів Леоненку на пораду завершити кар'єру Андрій Дунець
10.06.2023 18:29 2613
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі
Переможця фіналу Ліги чемпіонів спрогнозували ще в березні на яйцях: відео, яке дуже не сподобається Пепу Гвардіолі Андрій Дунець
10.06.2023 18:20 5890
Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах
Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 Манчестер Сіті - Інтер у цифрах Андрій Твердохліб
10.06.2023 16:40 1673
Бомбардир Інтера одружився напередодні фіналу ЛЧ: гарячі фото коханої Лаутаро Мартінеса
Бомбардир Інтера одружився напередодні фіналу ЛЧ: гарячі фото коханої Лаутаро Мартінеса Андрій Дунець
10.06.2023 12:41 1746
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля
У фіналі Ліги/Кубка чемпіонів уп'яте зіграють представники Англії та Італії, вперше - без Ліверпуля Андрій Твердохліб
10.06.2023 12:05 1082
Збірна України вперше провела повноцінне тренування під орудою Сергія Реброва
Збірна України вперше провела повноцінне тренування під орудою Сергія Реброва Андрій Твердохліб
10.06.2023 05:38 1313
Батько Сергія Реброва розповів, чого чекає від сина у збірній України
Батько Сергія Реброва розповів, чого чекає від сина у збірній України Андрій Дунець
09.06.2023 20:19 682
Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros
Алькарас змусив Джоковича аплодувати йому: відео фантастичного удару в півфіналі Roland Garros Андрій Дунець
09.06.2023 19:50 4424
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй
Чотири роки тому збірна Португалії виграла першу в історії Лігу націй Valeriy Ruchka
09.06.2023 12:27 2915
Прямі трансляції

Мудрик ледь не привіз гол у ворота збірної України на старті матчу з Німеччиною - ВІДЕО

Нас відверто пробачили
Сьогодні 22:19 Андрій Дунець 298 0
Мудрик ледь не привіз гол у ворота збірної України на старті матчу з Німеччиною - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Початок товариського поєдинку Німеччина - Україна вийшов дуже тривожним для нас.

На 2-й хвилині Михайло Мудрик, перебуваючи обличчям до власного штрафного майданчика під тиском Антоніо Рюдігера, віддав пас просто на нападника суперників Нікласа Фюлькруґа. Пощастило, що німець не влучив у ворота.

Відео

Пізніше Мудрик реабілітувався за цю помилку, взявши участь у другому голі нашої збірної.

У підсумку гра завершилась феєричною нічиєю з рахунком 3:3.

Німеччина - Україна: огляд матчу

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч Німеччина - Україна: де дивитися онлайн матч 8358
Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 Рейтинг WTA: Cвітоліна повернулася до топ-100 297720 3
Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту Китайська поліція затримала Мессі в аеропорту 3534 2
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів 8134
Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу Рейтинг ATP: Джокович - знову перша ракетка світу 56897
Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії Джокович став найстаршим чемпіоном Ролан Гаррос в історії 2951
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 19245
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 93360 4
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5294
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 209562 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 73037
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 22073