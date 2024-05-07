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Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів

Вчора 23:53 425 0
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
Фото: твіттер Боруссії Дортмунд
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Боруссії Дортмунд

Джерело - Чемпіон.

Боруссія Дортмунд перемогла Парі Сен-Жермен у виїзному матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.

Гра завершилася з рахунком 1:0. 

Попри те, що через результат поєдинку в Дортмунді (1:0 на користь Боруссії) відіграватися потрібно було ПСЖ, перший момент створила німецька команда. Вже на третій хвилині головою пробивав Ніклас Фюллькруг після навісу зі штрафного, але удар прийшовся прямо по центру воріт.

Втім, справжньої гостроти довелося чекати ще майже півгодини. На 31-й хвилині атака "віялом" у виконанні ПСЖ завершилася сильним ударом Усмана Дембеле у ближній кут, але м’яч по-зрадницьки просвистів над поперечкою. Ближче до кінця першого тайму парижани завдали ще кількох дальніх ударів, але реальними гольовими нагодами назвати це дуже складно.

Початок другого тайму просто шокував "Парк де Пренс" — Матс Гуммельс відгукнувся на подачу з кутового від Юліана Брандта та подвоїв перевагу Боруссії у двоматчевому протистоянні.

Господарі відразу кинулися відіграватися, але відповісти змогли лише через 10 хвилин, коли Нуну Мендеш потужно пробив у дальню стійку з-за меж штрафного майданчика.

Справжній штурм воріт Грегора Кобеля почався ближче до кінця основного часу. Спершу Мбаппе пробив з-під захисника поруч зі стійкою, потім той же Кіліан поцілив у поперечку, завдаючи удару по напівпустим воротам. На 88-й хвилині остаточно стало зрозуміло, що Кобель зачарував свої ворота, адже каркас знову врятував "джмелів" від вірного голу!

Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, матч-відповідь
7 травня

ПСЖ — Боруссія Дортмунд 0:1 (за сумою двох матчів — 0:2)

Гол: 1:0 — Гуммельс 50’

ПСЖ: Доннарума, Мендеш, Беральдо, Маркіньйос, Хакімі, Руїс (Асенсіо 63’), Вітінья, Заїр-Емері, Мбаппе, Рамуш (Барколя 63’), Дембеле. 

Боруссія: Кобель, Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Рюерсон, Забітцер, Джан, Адеємі (Ройс 56’), Брандт, Санчо (Зюле 67’), Фюллькруг. 

Попередження: Забітцер 64’, Гуммельс 65’, Дембеле 75’, Хакімі 84’

Нагадаємо, востаннє "джмелі" грали у фіналі Ліги чемпіонів у сезоні-2012/13. Тоді команда Юргена Клоппа у драматичному матчі поступилася мюнхенській Баварії. Цікаво, що той поєдинок пройшов на стадіоні "Вемблі" в Лондоні — там само, де відбудеться цьогорічний фінал. 

Класичне німецьке протистояння "Дер Классікер" може повторитися через 11 років, адже в другому півфіналі Баварія протистоятиме мадридському Реалу. Перший поєдинок між цими командами завершився з рахунком 2:2. Матч-відповідь відбудеться 8 травня на "Сантьяго Бернабеу", початок — о 22:00 за київським часом. 

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