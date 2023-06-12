Циганков оформив дубль у матчі Німеччина - Україна після жахливої помилки захисника - ВІДЕО

Просто фантастика!

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков зробив рахунок 3:1 на користь збірної України в товариському матчі з Німеччиною.

На 55-й хвилині гри центральний захисник господарів Маттіас Гінтер жахливо прийняв м'яч у власному штрафному, чим скористався Артем Довбик, який викотив м'яч на порожні ворота Циганкову.

Відео

Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів

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