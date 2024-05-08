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Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації

Сьогодні 01:27 161 0
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Шевченко, #Хуст

Джерело - Instagram Хуста.

Хуст, який виступає у групі "Вибування" Першої ліги України, просить керівництво Української асоціації футболу, зокрема її голову Андрія Шевченка, втрутитися в ситуацію навколо Миколи Сираша

Офіційну заяву щодо затримання та доставки свого футболіста до місцевого військкомату закарпатський клуб опублікував на своїх офіційних ресурсах.

"Просимо розголосу!

Миколу Сираша — одного з основних гравців ФК "Хуст" — сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля — невідома.

...Але сьогодні нам довожиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК. Чемпіонат України на межі зриву! Команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці, відповідно, отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, у яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?

...Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт.

Допоможіть врятувати український футбол", — ідеться в заяві Хуста.

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Публикация от ФК ХУСТ (@fc_khust_ofc)

Микола Сираш зростав у академії кропивницької Зірки. На професійному рівні пограв за Чернігів-ШВСМ та Кудрівку, після чого на початку цього року перейшов у Хуст. 7 лютого йому виповнилося 25 років, тож за новим законопроєктом про мобілізацію, який незабаром набуде чинності, він підпадає під призов. 

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