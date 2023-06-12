Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів

Феєричний перший тайм

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пішла на перерву товариського матчу проти Німеччини, ведучи в рахунку 2:1.

Швидко пропустивши (на 6-й хвилині) від Нікласа Фюлькруґа, "синьо-жовті" невдовзі отямились. Перший наш гол - на рахунку Віктора Циганкова, який відзначився після пасу Олександра Тимчика. Спершу арбітр зафіксував офсайд, але ВАР справедливо виправив його рішення.

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Другий гол підопічних Сергія Реброва вийшов іще красивішим. Циганков пропустив м'яч після передачі з флангу - Михайло Мудрик пробивав повз ворота, але траєкторію польоту круглого підправив захисник німців Антоніо Рюдіґер.

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