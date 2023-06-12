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Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів

Феєричний перший тайм
Сьогодні 20:01 Андрій Дунець 82 0
Циганков та Мудрик вивели збірну України вперед у матчі з Німеччиною: відео голів
#Віктор Циганков, #Михайло Мудрик, #Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України пішла на перерву товариського матчу проти Німеччини, ведучи в рахунку 2:1.

Швидко пропустивши (на 6-й хвилині) від Нікласа Фюлькруґа, "синьо-жовті" невдовзі отямились. Перший наш гол - на рахунку Віктора Циганкова, який відзначився після пасу Олександра Тимчика. Спершу арбітр зафіксував офсайд, але ВАР справедливо виправив його рішення.

Відео

Другий гол підопічних Сергія Реброва вийшов іще красивішим. Циганков пропустив м'яч після передачі з флангу - Михайло Мудрик пробивав повз ворота, але траєкторію польоту круглого підправив захисник німців Антоніо Рюдіґер.

Відео

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