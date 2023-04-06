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Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри

Сьогодні 12:52 Valeriy Ruchka 3321 0
Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку: 6 квітня розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри
Церемонія відкриття Олімпійських ігор 1896 року на стадіоні Панатінаїкос

Джерело - Чемпіон.

23 серпня 2013 Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла рішення відзначати 6 квітня як Міжнародний день спорту. Офіційна назва Дня - Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру (International Day of Sport for Development and Peace).

Спорт на благо миру та розвитку - ключове формулювання цієї міжнародної події, яке підкреслює важливість і необхідність цього виду загальнолюдської діяльності для всіх нас, для суспільства, держави, урядових та неурядових організацій. Здоровий спосіб життя, фізична і інтелектуальна активність є запорукою нашого загального процвітання і добробуту.

 Цей день обраний не випадково. Власне 6 квітня 1894 р. у місті Афіни розпочалися І Олімпійські ігри сучасності.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) в статусі постійного спостерігача в ООН підтримав цю ініціативу, оскільки він високо оцінює її потенціал для визнання ролі та внеску спортивних організацій в соціальні зміни та розвиток суспільства. Ставити спорт на службу гармонійного розвитку людства є ключовою місією МОК. Цей День буде, значною мірою, доповнювати флагманський захід МОК – Олімпійський день.

 Спорт не зважаючи на максимальний накал зусиль і емоцій, однозначно є абсолютно мирною і корисною діяльністю, яка об’єднує нації та народи навколо єдиної спільної мети – здорове майбутнє суспільства.

Цікаві факти зі світу спорту

  • Першим в історії олімпійським чемпіоном у 776 р. до н.е. став кухар з Еліди на ім'я Кореб;
  • Найбільш літнім чоловіком, що завоював Олімпійську медаль, був Оскар Сван, що зайняв друге місце в змаганнях зі стрільби на Олімпіаді 1920 року у Швеції. Тоді йому було 72 роки;
  • Середній вік жінок, що беруть участь в літніх олімпійських іграх - 20 років;
  • У 1900-1920 рр. перетягування каната було олімпійським видом спорту;
  • Серед чемпіонів у всіх видах спорту, вік чемпіонів з більярду найбільший - в середньому 35,6 років;
  • Британський біговий кінь "Гуморист ", що виграв не один приз на дербі 20-х років, виявляється, взагалі не повинен був бігати. Розтин, проведений після його смерті показав, що у нього була тільки одна легеня;
  • У червні 1963 року в Британії, м'яч, посланий з подачі англійським тенісистом Майклом Сангстером летів зі швидкістю майже 248 км/год. Це була найпотужніша подача, коли-небудь зафіксована у світовому тенісі;
  • Шашки старіші за шахи;
  • Бразилія - єдина країна, що брала участь у всіх чемпіонатах світу з футболу;
  • Більярд займає в США сьоме місце серед всіх видів спорту за поширеністю;
  • Американці витрачають щорічно близько 630 мільйонів доларів на м'ячики для гольфу;
  • Як стверджують психологи, гірські лижі вибирають ті люди, хто любить Досягати, а сноуборд освоюють - ті, хто любить Вирішувати;
  • Слово "хокей", швидше за все, походить від французького Hoquet — "пастуша палиця". Саме такі ціпки служили першими хокейними ключками. Інша версія свідчить, що своїй назві цей вид спорту зобов’язаний індіанському святу Хогі, під час якого обов’язково грали в схожу гру;
  • Перший офіційний хокейний матч відбувся 3 березня 1895 року в канадському Монреалі. Хокейний матч зображений на канадській п’ятидоларовій купюрі;
  • Найкрупніший розрив у рахунку був зафіксований в 1987 році під час матчу Південна Корея — Таїланд. Південнокорейські хокеїсти тоді розгромили таїландців з рахунком 92:0;
  • Вперше хокейна воротарська маска була застосована в 1936 році в Берліні японським воротарем Танаки Хоімой;
  • У сезоні 1979-80 років у віці 19 років Уейн Гретцкі став наймолодшим хокеїстом в історії НХЛ, що набрав 50 або більше голів і 100 або більше очок за сезон і наймолодшим гравцем, визнаним "Найкориснішим гравцем ліги";
  • Згідно з дослідженнями, що проводяться Detroit Free Press, 68 відсотків професійних хокеїстів втратили на льоду хоча б по одному зубу;
  • У гру, схожу на баскетбол, грали ще стародавні мая, і називалася вона "пок-та-пок". Дві команди намагалися закинути чотирикілограмовий каучуковий м’яч у кам’яне кільце, яке висіло прямо на стіні. Правда, на відміну від сучасного баскетболу, маянським спортсменам заборонялося закидати м’яч руками. Зате можна було робити це ліктями, ногами, спиною і навіть головою; Перемога команди очікувала вельми своєрідна нагорода: всіх її гравців приносили в жертву богам (у мая це вважалося дуже почесним);
  • Під час зйомок відомого кінофільму Роккі 4 Сільвестр Сталлоне (роль Роккі) запропонував Дольфу Лундгрену (роль Івана Драго) боксувати в повну силу, щоб бойові сцени вийшли максимально достовірними. У результаті Лундгрен так відлупцював Сталлоне, що той 8 днів пролежав у лікарні;
  • Єдиним боксером, що не програв жодного бою, був легендарний Рокі Марчіано. Він виграв всі свої 49 боїв на професійному рингу, причому 43 з них нокаутом;
  • Перший офіційний поєдинок між різностатевими боксерами відбувся в 1999 році. Як не дивно, виграла його жінка;
  • Волейбол зародився в Сполучених Штатах. Так в 1895 році в одному з коледжів викладач фізичної культури запропонував своїм учням пограти в "літаючий м’яч". З того часу пройшло багато років, "літаючий м’яч" змінився на "волейбол" і прийняв світові масштаби гри. Близько одного мільярда всіх людей на планеті грають саме у волейбол. І це не рахуючи професіоналів;
  • Міжнародна федерація волейболу є однією з найбільших у світі;
  • З кінця ХІХ ст. в Україні поширилися європейські види спорту, насамперед футбол, створювалися спортивні гуртки та об’єднання, культивувалися окремі види спорту;
  • Участь українців у світовому олімпійському русі започаткована ще в 1884 році. Тоді українець, 56-річний генерал Олексій Бутовський, уродженець с. П’ятиборець на Полтавщині, став одним із фундаторів олімпійського руху. Він перебував у складі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з 1894 до 1900 року.
  • За рівнем спортивних результатів останніх 40 років Україна входить до чільної двадцятки країн, які найбільш успішно виступали на світовому рівні.

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