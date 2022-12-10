Мудрик покепкував зі збірної Бразилії після її вильоту з ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Гравець збірної України та донецького Шахтаря Михайло Мудрик поширив жарт про збірну Бразилії після її поразки в 1/4 фіналу чемпіонату світу від Хорватії.

Українець в Інстаграмі зробив репост допису популярного профілю "Брутальний футбол", в якому згадується епізод, коли перекладач Селесао безцеремонно скинув кота зі столу на пресконференції. Інтернет-мем мав на увазі, що виліт із Мундіалю - це карма саме за той вчинок.

Нагадаємо, Бразилія вшосте поспіль поступилася європейській збірній на стадії плей-оф ЧС.

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