Жирона, попри нереалізований пенальті Довбиком, перемогла Лас-Пальмас в 33 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 33 турі іспанської Ла Ліги Жирона здобула виїзну перемогу над Лас-Пальмасом.
У першому таймі зустрічі з Лас-Пальмасом Артем Довбик не реалізував пенальті - воротар Альваро Вальєс парирував удар українця, але першим на добивання встиг його партнер Давід Лопес і відкрив рахунок. Зазначимо, що Довбик вперше не реалізував пенальті у складі іспанської команди.
Після перерви Довбик отримав шанс відзначитися забитим голом знову реалізувавши пенальті. Вдруге українець не схибив та переграв воротаря суперника. Він відзначився у третій грі поспіль.
Український нападник Жирони, забивши 19 м'яч у чемпіонаті, йде у відрив у гонці бомбардирів чемпіонату.
Топ-5 бомбардирів Ла Ліги
- Артем Довбик (Жирона) — 19 голів
- Джуд Беллінгем (Реал) — 17
- Анте Будимир (Осасуна) — 16
- Александер Сьорлот (Вільярреал) — 15
- Борха Майораль (Хетафе) — 15
Лас-Пальмас — Жирона 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 — 26 Лопес, 0:2 — 57 Довбик (пен)
Нереалізоване пенальті: Довбик, 26.
Артем Довбик вийшов у стартовому складі і був замінений на 70 хвилині. Віктор Циганков в той самий час вийшов на заміну. Він повернувся на футбольне поле після відновлення від травми.
27 квітня в іспанській Ла Лізі відбудеться ще кілька ігор:
- 17:15. Альмерія — Хетафе
- 19:30. Алавес — Сельта
- 22:00. Атлетико — Атлетик
Нагадаємо, у матчі 32 туру іспанського чемпіонату підопічні Санчеса з голом Артема Довбика розгромили Кадіс.