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Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022

Сьогодні 00:33 Андрій Дунець 140 0
Гол дня: Неймар ідеально завершив чарівну комбінацію збірної Бразилії на ЧС-2022
#Бразилія, #Неймар, #Хорватія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Бразилії відкрила рахунок в овертаймі матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу проти Хорватії.

На 105+1 хвилині Неймар, обігравшись із двома партнерами, пробрався до штрафного майданчика суперників, обіграв воротаря і забив гол у порожні ворота. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 9 грудня на Мундіалі в Катарі.

Відео

Додамо, що в підсумку цей матч виграла збірна Хорватії в серії пенальті. У півфіналі на Картатих вже чекає зустріч з Аргентиною.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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