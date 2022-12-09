Бразилія вшосте поспіль поступилася європейській збірній на стадії плей-оф ЧС

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії у серії пенальті поступилася Хорватії.

Хорватія стала шостою поспіль європейською збірною, яка перемогла бразильців на стадії плей-оф мундіалю, починаючи з ЧМ-2002. У 2018 році Бельгія обіграла пентакампеонів на стадії 1/4 фіналу (2:1).

На домашньому мундіалі у 2014 році бразильці у півфіналі програли Німеччині (1:7), а у матчі за 3-є місце - Нідерландам (0:3).

На ЧС-2010 Бразилія у чвертьфіналі програла Нідерландам (1:2), а чотирма роками раніше на тій самій стадії поступилася Франції (0:1).