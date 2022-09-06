Зупиніть підрахунок! Маліновський дотепно пожартував про лідерство Аталанти в Серії А

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський продемонстрував неабияке почуття гумору після матчу 5 туру Італійської Серії А проти Монци.

Внаслідок перемоги в цій грі клуб із Бергамо одноосібно очолив турнірну таблицю чемпіонату Італії із 13 очками в активі. Маліновський у своєму Твіттері вирішив пожартувати, написавши англійською "Зупиніть підрахунок". Українець додав смайлик і прикріпив скріншот із відомого ресурсу Flashscore, який красномовно засвідчує, хто є поточним лідером Серії А.

Пояснення

"Stop the count!" (з англ. "Зупиніть підрахунок!") - це фраза, яка у світі давно стала справжнім мемом після того, як у листопаді 2020-го її написав Дональд Трамп у своєму Твіттері під час президентських виборів у США. Політик був незадоволений тим, що виборчі дільниці продовжували підраховувати додаткові голоси у кількох штатах, хоча Трамп до того моменту лідирував. У підсумку, по завершенні підрахунку всіх голосів, він програв вибори Джозефу Байдену і втратив президентське крісло.

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