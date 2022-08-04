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Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном

Сьогодні 19:18 Андрій Твердохліб 5830 0
Здійснити мрію: 26 років тому Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном
Володимир Кличко - олімпійський чемпіон Атланти-1996
#Володимир Кличко, #Олімпійські ігри

Джерело - Чемпіон.

Рівно 20 років тому, а саме 4 серпня 1996 року легендарний український боксер Володимир Кличко став Олімпійським чемпіоном Атланти.

У фінальному поєдинку 21-річний киянин упевнено переміг представника Тонга Паеа Вольфграмма.

Уже потім буде всесвітнє визнання, абсолютна домінація у надважкому дивізіоні, але тоді то був перший значний успіх українського атлета.

 

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