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"Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО

Сьогодні 17:49 Андрій Дунець 468 0
"Байдал - п****ас": дівчина оригінально підтримала футболіста Миная. ВІДЕО
#Верес, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Під час товариського матчу Минай - Верес на трибунах ужгородського стадіону було помічено незвичайний банер, адресований футболістові господарів Антону Байдалу.

У дівчини, що завітала на гру, були явно якісь претензії до Байдала, але про деталі нам залишається тільки здогадуватися.

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