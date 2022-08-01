Джерело - Чемпіон.

Під час товариського матчу Минай - Верес на трибунах ужгородського стадіону було помічено незвичайний банер, адресований футболістові господарів Антону Байдалу.

У дівчини, що завітала на гру, були явно якісь претензії до Байдала, але про деталі нам залишається тільки здогадуватися.

Відео

29 липня. Товариський матч Минай - Верес. Дівчина висловлює неповагу футболісту Миная Антону Байдалу😅 pic.twitter.com/kJLyH5bFba — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) July 30, 2022

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