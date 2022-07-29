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Верес поступився Минаю в контрольному матчі

Сьогодні 16:55 149 0
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Верес поступився Минаю в контрольному матчі
#Верес, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У рамках підготовки до нового сезону рівненський Верес у контрольному матчі поступився Минаю з рахунком 1:3.

Контрольний матч
29 липня

Минай - Верес 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Колесник, 1:1 - 71 Сергійчук, 2:1 - 76 Хахльов, 3:1 - 81 Селезньов

Минай: Кемкін, Гончарук, Чуєв, Ю.Кравчук, Трубочкін, Вітенчук, Твердохліб (Паламар, 25), Воробчак, Голуб, Байдал, Колесник. 2-й тайм: Пеньков, Дмитрук, Шкіндер, гравець на перегляді, Аксьонов, Хахльов, Ловро, Кулієв, Касімов, Паламар, Колесник (Селезньов, 60).

Верес: Коркодим, Гагун, Мірошник, Курко, Квасний, Г.Пасіч, С.Шарай, М.Шестаков. 2-й тайм: Ющишин, С.Шестаков, Мірошник, Вовченко, Є.Пасіч, Переходько, Кучеров, Дахновський, В.Шарай, Гечев, Сергійчук.

Раніше Кривбас переміг Минай у контрольному матчі.

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