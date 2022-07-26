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Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди

Сьогодні 09:17 Андрій Твердохліб 313 0
Феноменальний політ Дюплантіса, реактивне коло Маклафлін і сенсаційна Амусан: на ЧС-2022 легкоатлети встановили 3 світових рекорди
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Напередодні в американському Юджині (Орегон) завершився 18-й чемпіонат світу зі легкої атлетики. Спортсмени 192 країн планети розіграли 49 комплектів медалей, а господарі першості - американці виявились поза конкуренцією - 33 нагороди (13-9-11).

Останні чемпіонати світу усе менше й менше дарують глядачам світові рекорди. Наприклад, на попередніх двох першостях буловстановлено лише один світовий рекорд. На ЧС-2022 атлети подарували світові одразу три.

Світові рекорди ЧС-2022

1. Сідні Маклафлін - нова зірка в бігу на коло

  • Перший рекорд стався за 3 дня до завершення чемпіонату - американка Сідні Маклафлін подолала 400 з бар'єрами - за фантастичні 50.68. Для прикладу, особистий рекорд українки Ганни Рижикової у цій дисципліні - 52.96. Зазначимо, Маклафлін в естафеті 4х400 у гладкому бігу подолала свій етап за неймовірні - 47.91. Не офіційно - це другий найкращий результат в історії. Світовий рекорд у цій дисципліні належить Маріті Кох із неіснуючої НДР, який вона встановила ще у 1985 році. А чемпіонка Юджина-2022, багамка Шонна Міллер-Уйбо подолала 400-метровий фінальний забіг за 49.11.

2. Нігерійське чудо - Тобі Амусан

  • В останній день чемпіонату світу нігерійська спринтерка Тобі Амусан подолала дистанцію в 100 м з бар'єрами за 12.12. Сталося це в півфінальному забігу. У фіналі 25-річна бігунка скинула ще 6 сотих секунди 12.06, але рекорд офіційно на зареєстрували через попутний вітер (+2.5 м/с), який перевищував допустиму норму в 2.0 м/с. Здається, зовсім скоро ми вперше в історії станемо свідками, як жінка пробігає 100 м з бар'єрами швидше за 12 секунд.

3. Феноменальний Дюплантіс

  • Напевне, найбільш очікуваний світовий рекорд цієї першості. Шведський стрибун із жердиною Арманд Дюплантіс підкорив планку на висоті - 6.21. А йому - лише 22 роки...

Кріс всесвітнього визнання та слави, рекорсмени світу отримують за свої звитяги грошову винагороду - $100 тис.

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