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Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО

Сьогодні 20:40 Андрій Дунець 584 0
Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко відповів Антону Анісімову, в етері пропагандистської програми якого раніше бажали всій синьо-жовтій команді згоріти в пеклі.

Анісімов виклав у своєму Телеграм-каналі скріншот листування з Інстаграма, на якому видно промовисте повідомлення від Ярмоленка:

Гореведучий вже пообіцяв дати відповідь Ярмоленку в найближчому випуску своєї пропаганди.

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