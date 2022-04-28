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Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО

Сьогодні 20:43 Андрій Дунець 124 0
Мішель Андраде зворушливо виконала гімн України перед матчем Динамо у Загребі ВІДЕО
#Андраде, #Благодійність, #Динамо Київ, #Динамо Загреб

Джерело - ПРОФУТБОЛ Digital.

Українська співачка та телеведуча українсько-болівійського походження Мішель Андраде красиво заспівала гімн України перед початком благодійного матчу між київським та загребським Динамо, який відбувся на стадіоні Максімір у столиці Хорватії.

Футболісти українського клубу були загорнуті в синьо-жовті стяги та зворушливо підспівували мотивам "Ще не вмерла..."

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