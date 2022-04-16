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Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки"

Сьогодні 11:31 Андрій Дунець 400 0
Суркіс - фанатам Легії: "Динамо не хоче жодної копійки"
#Григорій Суркіс, #Легія, #Ігор Суркіс, #ультрас, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс Обурений закидами громадськості, зокрема, ультрас варшавської Легії.

Про це він розповів у інтерв'ю TVP Sport:

"Щодо питання заробітку на матчі у Варшаві. Запевняю, що всі доходи від продажу квитків, футболок та реклами будуть передані на рахунок посольства України у Варшаві. Єдина наша умова – вся сума має піти на допомогу громадянам нашої країни. Ми хочемо підтримати біженців, гуманітарні програми та медиків. Наш клуб не хоче ні копійки!

Я звик до того, що навіть коли робиш все з найкращими намірами, завжди знайдуться люди, які захочуть все перекрутити. Ми з братом керуємо Динамо майже 30 років. Відбулися зміни в економіці та політиці, які іноді, чесно кажучи, були для нас невигідними. Адже клуб завжди готовий боротися за найвищі цілі, в тому числі і на європейській арені.

Рідко можна почути слова вдячності. Я постійно чую, що Суркіси – узурпатори, погані керівники. Є й інші епітети. Мені залишається відповісти одне: купіть пакет акцій, станьте співвласником і увійдіть до правління. Потім візьміть на себе обслуговування команд, академії, інфраструктури та персоналу та створіть стратегію розвитку. Як не дивно, черги охочих придбати Динамо немає. Легко бути розумним в Інтернеті чи на проплачених акціях протесту"

Нагадаємо, що раніше ультрас Легії закликали не перераховувати прибуток від матчу з Динамо братам Суркісам.

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