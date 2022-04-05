Ультрас Легії закликали не перераховувати прибуток від матчу з Динамо братам Суркісам

Джерело - Чемпіон.
Ультрас Легії наполягають на тому, щоб дохід від спарингу з Динамо було переведено на рахунок українського клубу, а не братів Суркісів.
Про це йдеться в заяві ультрас польського клубу Nieznani Sprawcy.
"В останні кілька днів ми спілкувалися з фанатами Динамо, які зверталися до нас з приводу благодійного матчу. Вони цінують нашу підтримку і дякують за будь-яку матеріальну допомогу, яку постійно отримує Україна від нашого оточення.
Згідно з наданими ними перевіреними доказами та інформацією, власники Динамо, брати Суркіси, завжди були проросійськими та співпрацювали з росіянами. Григорій Суркіс був членом забороненої в Україні проросійської політичної партії. Після початку війни Суркіси втекли з України із грошима. Попри заяву Суркісів про допомогу українським лікарням та дитячим будинкам, жодних доказів якоїсь підтримки немає.
У зв'язку з вищевикладеним ми вирішили не брати участь у цьому матчі. Звертаємось до керівництва Легії з проханням перерахувати дохід від цього матчу на рахунок перевіреного фонду, а не на рахунок власників Динамо, проросійських братів Суркісів.
Людей, котрі збираються на матч, просимо реагувати на кожну спробу вивісити чорно-червоні прапори з поваги до польської історії", - йдеться у заяві ультрас.