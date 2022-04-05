Ультрас Легії закликали не перераховувати прибуток від матчу з Динамо братам Суркісам

У рамках першого матчу благодійного турне Динамо Київ зіграє з Легією.

Джерело - Чемпіон.

Ультрас Легії наполягають на тому, щоб дохід від спарингу з Динамо було переведено на рахунок українського клубу, а не братів Суркісів.

Про це йдеться в заяві ультрас польського клубу Nieznani Sprawcy.