Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 10:20 40519
Підручний – щодо слів Бринзака про росіянок зі збірної України: І знову брехня
Вчора 22:38 1226
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома
Вчора 21:31 1625
Шевченко прийме у своєму лондонському домі декілька сімей з України
Вчора 20:40 340
Віталій Кличко: Ми не пробачимо те, що зроблено з нашими містами і людьми
Вчора 15:24 348
Білодід: Фізично я нічого не могла робити і перебувала у стані депресії
Вчора 12:54 8744 2
Директор Металіста: Доля клубу залежить від встановлення миру в Україні
Вчора 11:54 299
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій
Вчора 10:23 13460
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце
Вчора 09:40 205135
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 08:52 7528
Прямі трансляції

Ультрас Легії закликали не перераховувати прибуток від матчу з Динамо братам Суркісам

Сьогодні 10:27 193 0
У рамках першого матчу благодійного турне Динамо Київ зіграє з Легією.
Ультрас Легії закликали не перераховувати прибуток від матчу з Динамо братам Суркісам
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Легія, #Ігор Суркіс

Джерело - Чемпіон.

Ультрас Легії наполягають на тому, щоб дохід від спарингу з Динамо було переведено на рахунок українського клубу, а не братів Суркісів.

Про це йдеться в заяві ультрас польського клубу Nieznani Sprawcy.

"В останні кілька днів ми спілкувалися з фанатами Динамо, які зверталися до нас з приводу благодійного матчу. Вони цінують нашу підтримку і дякують за будь-яку матеріальну допомогу, яку постійно отримує Україна від нашого оточення.

Згідно з наданими ними перевіреними доказами та інформацією, власники Динамо, брати Суркіси, завжди були проросійськими та співпрацювали з росіянами. Григорій Суркіс був членом забороненої в Україні проросійської політичної партії. Після початку війни Суркіси втекли з України із грошима. Попри заяву Суркісів про допомогу українським лікарням та дитячим будинкам, жодних доказів якоїсь підтримки немає.

У зв'язку з вищевикладеним ми вирішили не брати участь у цьому матчі. Звертаємось до керівництва Легії з проханням перерахувати дохід від цього матчу на рахунок перевіреного фонду, а не на рахунок власників Динамо, проросійських братів Суркісів.

Людей, котрі збираються на матч, просимо реагувати на кожну спробу вивісити чорно-червоні прапори з поваги до польської історії", - йдеться у заяві ультрас.

Коментарі ()
Популярне зараз
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 40519
Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги Гравці Црвени Звезди проігнорували акцію на підтримку України перед матчем Євроліги 3541 2
Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома Дмитренко - росіянкам у збірній України: Якщо думаєте відсидітися тихо у своїх норках, то сидіть краще вдома 1625
Михайличенко: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами Михайличенко: Тварини можуть образитися, що їх порівнюють із росіянами 1848
Бринзак розповів про натуралізованих росіянок зі збірної України Бринзак розповів про натуралізованих росіянок зі збірної України 1773
Білодід: Фізично я нічого не могла робити і перебувала у стані депресії Білодід: Фізично я нічого не могла робити і перебувала у стані депресії 8744 2
Рекомендуємо
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 23710
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 6816
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 42440
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 21933
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 21811 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42213