Джерело - Чемпіон.

Гол гравця збірної України Михайла Зварича у ворота збірної Сербії увійшов у десятку найкращих на Євро-2022.

Про це повідомляє офіціний твіттер UEFA Futsal.

Гол українця організатори поставили на 5 місце. Зазначимо, щоб гол росіянина Ніязова у ворта України в 1/2 фіналу визнано найкращим. А чудо-гол хорвата Матея Хорвата у ворота Польщі посів друге місце в рейтингу.

Збірна України посіла четверте місце на Євро. Програвши в півфіналі Росії (2:3), українці поступилися в матчі за третє місце іспанцям (1:4).

Нагадаємо, українські вболівальники в під час півфіналу з Росією влаштували справжнє "пекло" для суперника, після чого Росіяни вимагають покарати українську сторону.

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