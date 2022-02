Гол гравця збірної України Михайла Зварича у ворота збірної Сербії увійшов у десятку найкращих на Євро-2022.

Про це повідомляє офіціний твіттер UEFA Futsal.

Гол українця організатори поставили на 5 місце. Зазначимо, щоб гол росіянина Ніязова у ворта України в 1/2 фіналу визнано найкращим. А чудо-гол хорвата Матея Хорвата у ворота Польщі посів друге місце в рейтингу.

The very best goals from an incredible tournament ⚽️🤤



Futsal EURO 2022 🔝@volkswagen | #FEUROGoal | #FutsalEURO pic.twitter.com/DZeQCY8SXD