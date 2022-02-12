Джерело - Чемпіон.
Гол гравця збірної України Михайла Зварича у ворота збірної Сербії увійшов у десятку найкращих на Євро-2022.
Про це повідомляє офіціний твіттер UEFA Futsal.
Гол українця організатори поставили на 5 місце. Зазначимо, щоб гол росіянина Ніязова у ворта України в 1/2 фіналу визнано найкращим. А чудо-гол хорвата Матея Хорвата у ворота Польщі посів друге місце в рейтингу.
The very best goals from an incredible tournament ⚽️🤤— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 11, 2022
Futsal EURO 2022 🔝@volkswagen | #FEUROGoal | #FutsalEURO pic.twitter.com/DZeQCY8SXD
Збірна України посіла четверте місце на Євро. Програвши в півфіналі Росії (2:3), українці поступилися в матчі за третє місце іспанцям (1:4).
Нагадаємо, українські вболівальники в під час півфіналу з Росією влаштували справжнє "пекло" для суперника, після чого Росіяни вимагають покарати українську сторону.
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